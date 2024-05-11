Ротенберг о финале ЛЧ: «Кто будет острее в атаке, тот и победит. У «Реала» больше шансов, но «Боруссия» – сильная команда»

Роман Ротенберг спрогнозировал победителя футбольной Лиги чемпионов.

Финал между «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

– У вас есть чувство, кто победит в финале Лиги чемпионов по футболу?

– Кто будет острее играть в атаке, тот и победит. Возможно, у мадридского «Реала» больше шансов, мощнее состав. Но дортмундская «Боруссия» – тоже сильная команда с внушительной базой болельщиков. Оба клуба очень впечатляют.

Личного пристрастия у меня ни к кому нет. Будет интересный футбол. Но я считаю, что больше шансов у «Реала». Все‑таки есть история побед и уверенность в своих силах после камбэка в прошлой игре («Реал» забил два мяча на последних минутах в полуфинале с «Баварией» – Sports).

Так что да, я верю в испанцев, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.