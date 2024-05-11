Ротенберг о финале ЛЧ: «Кто будет острее в атаке, тот и победит. У «Реала» больше шансов, но «Боруссия» – сильная команда»

Теги СКА Лига чемпионов УЕФА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг спрогнозировал победителя футбольной Лиги чемпионов.

Финал между «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

– У вас есть чувство, кто победит в финале Лиги чемпионов по футболу?

– Кто будет острее играть в атаке, тот и победит. Возможно, у мадридского «Реала» больше шансов, мощнее состав. Но дортмундская «Боруссия» – тоже сильная команда с внушительной базой болельщиков. Оба клуба очень впечатляют.

Личного пристрастия у меня ни к кому нет. Будет интересный футбол. Но я считаю, что больше шансов у «Реала». Все‑таки есть история побед и уверенность в своих силах после камбэка в прошлой игре («Реал» забил два мяча на последних минутах в полуфинале с «Баварией» – Sports).

Так что да, я верю в испанцев, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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20 комментариев
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У кого в атаке пошире будет, в обороне поуже
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Гений!
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Шикарная аналитика!!! :))) Это и бабушка у под’езда может сказать.
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И как он работал в очистке? ©
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Кто больше забьет - тот и победит, вангую
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Сразу видно специалиста.)) А еще можно сказать, что "Кто выиграет тот станет обладателем ЛЧ".)))
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Не понимаю зачем на сайте новость этого хоккейного профнепригодного трепла касаемо футбола .
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Рома-Нострадамус.
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Системное мнение
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Авторитетное мнение легендарного тренера
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"Кто будет острее играть в атаке, тот и победит."
кэп, расскажи это Реалу, который победил МС
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победит тот, кто сможет использовать тики-таку и у кого есть конспекты Йозе Марино
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Тика-така должна показать остроту, если будет тика-така не в болоте, будет гол по тика-таке
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Ни добавить, ни отнять
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Как копнул то!
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когда он заткнется
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Роман ТикиТакенберг выдал гениальную аналитику😎
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Ротенберг: кто забьет больше голов, тот и победит
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Кто больше забьет, тот и победит.
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А может, Ромка, того...вместо Семака. Специалист такого уровня точно будет способен тренировать и хоккейный и футбольный клубы одновременно...
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