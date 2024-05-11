Никита Серебряков: «Ротенберг – отличный мотиватор. Когда в СКА обкатывали систему, Роман Борисович объяснял, как играть. В работу вратарей он не лез»

Никита Серебряков выделил сильные стороны Романа Ротенберга.

– Чем удивил вас Ротенберг в совместной работе?

– В первую очередь, он отличный мотиватор. По ходу сезона мы в СКА обкатывали нашу систему, а Роман Борисович объяснял, как играть. Но в работу вратарей он вообще не лез, поэтому выделить какие-то детали сложно.

Безусловно, мне помогло безболезненно влиться присутствие в штабе Юрия Ключникова, с которым вместе трудились еще в «Адмирале». Мы уже понимаем друг друга с полуслова, – сказал вратарь СКА и «России 25» Никита Серебряков.