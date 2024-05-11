Никита Серебряков: «Ротенберг – отличный мотиватор. Когда в СКА обкатывали систему, Роман Борисович объяснял, как играть. В работу вратарей он не лез»

Теги СКА КХЛ Юрий Ключников Роман Ротенберг Никита Серебряков сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков выделил сильные стороны Романа Ротенберга.

– Чем удивил вас Ротенберг в совместной работе?

– В первую очередь, он отличный мотиватор. По ходу сезона мы в СКА обкатывали нашу систему, а Роман Борисович объяснял, как играть. Но в работу вратарей он вообще не лез, поэтому выделить какие-то детали сложно.

Безусловно, мне помогло безболезненно влиться присутствие в штабе Юрия Ключникова, с которым вместе трудились еще в «Адмирале». Мы уже понимаем друг друга с полуслова, – сказал вратарь СКА и «России 25» Никита Серебряков.

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17 комментариев
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Какую систему? О чём вы все? Угомонитесь!!!
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Он отличный мотиватор,гипнотезёр и фокусник.
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Ну Слава Богу всё выяснили, теперь мы уже точно понимаем, так сказать на все 💯, что именно лучший хоккейный тренер и блестящий мотиватор Роман Борисович, привёл питерский СКА к невероятным достижениям и победам!!!
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Ответ Иван Петров
Ага, а ещё художник, режиссёр, поэт и непризнанный гений.)))
Но только не тренер.
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Ответ Алексей Тор
Он отличный мотиватор,гипнотезёр и фокусник.
Ага, а ещё художник, режиссёр, поэт и непризнанный гений.)))
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Да чего он там объяснить-то может, как играть. Максимум "в атаке пошире, в защите поуже".
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То есть, система была необкатанная?
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Противно когда такой классный кипер которого выкрали у адмирала лижет попу
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Патриотическая система "Красная Тики-Така"
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Обманывал систему)))) С Автомобилистом?))))
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Ну хоть в работу вратарей не лез.
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Я так понимаю, интервью у него брал сам Ротенберг? 🤣
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Говорит ли это о том что вратари в ске - вне системы?
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Опять эта пресловутая система. В чем она состоит-то? Пусть поведает всем.
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Видимо поэтому к работе вратарей претензий и не было.
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Играем как Барселона в тики таку, но Роман Борисович это же футбол, неважно)
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Поэтому и влетели Авто, потому что РР не лез в работу вратарей, а так бы тебя научили шайбы ловить:)))
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