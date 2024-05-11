Бердин получит минимум 80 млн рублей от «Авангарда» за 2 года (Михаил Зислис)

Теги Авангард КХЛ Михаил Зислис Сочи Михаил Бердин деньги Хоккей

Зарплата Михаила Бердина в «Авангарде» составит 80 млн рублей за два сезона.

Ранее стало известно, что 25-летний голкипер заключил двухлетний контракт с омским клубом.

«За это время куражный вратарь заработает 80 миллионов рублей. 

Есть еще какие-то бонусы, но суммарно его доход будет даже меньше, чем в «Сочи», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

По данным инсайдеров, в прошлом году зарплата игрока составила 32 миллиона рублей без учета бонусной части.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По делу. Если выстрелит — будет супер вложение)
+1
0
+1
Молодец Курьянов отличного вратаря за копейки привез в Омск . Хейтеры вас будем отправлять на стройки Донбасса.
0
0
0
Ответ Георгий Волков
По делу. Если выстрелит — будет супер вложение)
Тебе сейчас местные объяснят, что его потолок 30 за год
0
0
0
Ответ Mr Heisenberg
Тебе сейчас местные объяснят, что его потолок 30 за год
если уж Башкирову Металлурги 30 лямов отсыпали...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий