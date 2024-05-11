Бердин получит минимум 80 млн рублей от «Авангарда» за 2 года (Михаил Зислис)

Зарплата Михаила Бердина в «Авангарде» составит 80 млн рублей за два сезона.

Ранее стало известно, что 25-летний голкипер заключил двухлетний контракт с омским клубом.

«За это время куражный вратарь заработает 80 миллионов рублей.

Есть еще какие-то бонусы, но суммарно его доход будет даже меньше, чем в «Сочи», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

По данным инсайдеров, в прошлом году зарплата игрока составила 32 миллиона рублей без учета бонусной части.