Форвард «России 25» Барулин получит 25 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Теги Амур КХЛ деньги Владислав Барулин сборная России U25 Хоккей

Зарплата Владислава Барулина в «Амуре» составит 25 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

В апреле 27-летний форвард заключил с клубом из Хабаровска однолетний контракт. 

В минувшем сезоне Барулин провел 62 матча за «Амур» и набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «плюс 6».

В плей-офф на счету нападающего 6 матчей и 3 (1+2) очка при полезности «плюс 2».

Сейчас игрок выступает за «Россию 25» в рамках Лига Ставок Большого тура.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий