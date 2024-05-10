Форвард «России 25» Барулин получит 25 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Зарплата Владислава Барулина в «Амуре» составит 25 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В апреле 27-летний форвард заключил с клубом из Хабаровска однолетний контракт.

В минувшем сезоне Барулин провел 62 матча за «Амур» и набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «плюс 6».

В плей-офф на счету нападающего 6 матчей и 3 (1+2) очка при полезности «плюс 2».

Сейчас игрок выступает за «Россию 25» в рамках Лига Ставок Большого тура.