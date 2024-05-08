Бердин перешел в «Авангард», Венгрыжановский – в «Сочи», СКА получил Подлягина и Кола в результате трехстороннего обмена

«Авангард», СКА и «Сочи» совершили трехсторонний обмен.

В результате обмена в омский клуб из « » перешел вратарь . Контракт с ним рассчитан на 2 года. В обратном направлении отправился нападающий – он заключил с «леопардами» двусторонний контракт на один сезон.

К сочинцам также присоединился голкипер , он будет выступать за клуб на правах аренды из СКА.

В из «Авангарда» в обмен на денежную компенсацию перешли вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Петербургский клуб также получил права на форварда 2007 года рождения Егора Привалова.