Бердин перешел в «Авангард», Венгрыжановский – в «Сочи», СКА получил Подлягина и Кола в результате трехстороннего обмена
«Авангард», СКА и «Сочи» совершили трехсторонний обмен.
В результате обмена в омский клуб из «Сочи» перешел вратарь Михаил Бердин. Контракт с ним рассчитан на 2 года. В обратном направлении отправился нападающий Денис Венгрыжановский – он заключил с «леопардами» двусторонний контракт на один сезон.
К сочинцам также присоединился голкипер Сергей Иванов, он будет выступать за клуб на правах аренды из СКА.
В СКА из «Авангарда» в обмен на денежную компенсацию перешли вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Петербургский клуб также получил права на форварда 2007 года рождения Егора Привалова.
Авангард: Получает,какого-никакого, основного вратаря
Сочи:Будет тренировать Иванова для СКА(всякое может случиться,в Петербурге вратари долго не живут)
СКА:Очередных игроков в "систему"(бедные парни)