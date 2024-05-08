Бердин перешел в «Авангард», Венгрыжановский – в «Сочи», СКА получил Подлягина и Кола в результате трехстороннего обмена

Теги Авангард СКА переходы КХЛ Сочи Михаил Бердин Денис Венгрыжановский Сергей Иванов Никита Подлягин Тимур Кол Хоккей

«Авангард», СКА и «Сочи» совершили трехсторонний обмен.

В результате обмена в омский клуб из «Сочи» перешел вратарь Михаил Бердин. Контракт с ним рассчитан на 2 года. В обратном направлении отправился нападающий Денис Венгрыжановский – он заключил с «леопардами» двусторонний контракт на один сезон. 

К сочинцам также присоединился голкипер Сергей Иванов, он будет выступать за клуб на правах аренды из СКА. 

В СКА из «Авангарда» в обмен на денежную компенсацию перешли вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Петербургский клуб также получил права на форварда 2007 года рождения Егора Привалова.

22 комментария
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Менялись Сочи с Авангардом, а больше всех выгоды получил СКА. Гении)
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Что по итогу:
Авангард: Получает,какого-никакого, основного вратаря
Сочи:Будет тренировать Иванова для СКА(всякое может случиться,в Петербурге вратари долго не живут)
СКА:Очередных игроков в "систему"(бедные парни)
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Ответ Александр Невский
Ска ни чего не выиграл , только Авангард выиграл , заполучил вратаря неплохого . Молодец Курьянов. Избавился от Пьянова
Действительно, всего-то прилип к уже согласованной сделке и нахаляву получил 17-летнего Кола – одного из лучших защей страны по своему возрасту. А так, да, ничего не выиграл
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СКА самый хитро ######## клуб КХЛ.
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СКА получил Кола в одно место главному тренеру...
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Ответ Александр Невский
А где играл лучший защитник , в какой команде , сколько забил ? Все кто уходят в ска их карьера закончилась .
Провёл пару матчей за Авангард в КХЛ + почти полный сезон в ВХЛ. Для 17 лет, особенно для защитника – очень неплохо
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Ответ Венер Кучербаев
кто знает, каким боком вообще в этой сделке возник СКА? у них что, права на Бердина были?
Тоже не понял,в 2020 СКА получил от Сочи на него права взамен на шведа(Оскар Стин)у которого на тот момент был действующий контракт с Бостоном,в 2022 права на него вернулись Сочи взамен на права на Муранова...
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Значит, СКА продолжает солить молодых вратарей.
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Ответ Василий Стецюк
Курьянов это вредитель для Авангарда.Двух молодых талантов отдал в Северсталь, Теперь троих отдал за никакущего вратаря. Интересно кого з молодых ястребов ещё отдаст.
Скорее всего не отдал, а отжали. С этим даже Крылов ничего не мог поделать, о Курьянове и размышлять смешно, так как балом правит финский боец с албанцами
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Ответ Максим Федер
Провёл пару матчей за Авангард в КХЛ + почти полный сезон в ВХЛ. Для 17 лет, особенно для защитника – очень неплохо
Так в ВХЛ много кому 17 лет .
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Ответ Максим Федер
Действительно, всего-то прилип к уже согласованной сделке и нахаляву получил 17-летнего Кола – одного из лучших защей страны по своему возрасту. А так, да, ничего не выиграл
А где играл лучший защитник , в какой команде , сколько забил ? Все кто уходят в ска их карьера закончилась .
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Мне интересно чья это была идея.. Отдать основного вратаря и того, кто в принципе не отбывал номер, а даже тащил в утопающем «Сочи», за кучу ноунеймов. Из них хоть один сыграет полноценный сезон в «Сочи» когда-нибудь?.. Вопрос риторический.
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в Северсталь отдали молодых пацанов, тут в СКА отдали. Что за клоунада? ? ? Бердин у нас решала уровня Хабибулин 2004?
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то что Кол неплохо играл в мхл- это ни о чем не говорит. Покажет себя в КХЛ, сразу уедет в НХЛ.
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Лига одного актера. А тысячи дураков еще сходили посмотрели на его игрульки в хоккей.
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кто знает, каким боком вообще в этой сделке возник СКА? у них что, права на Бердина были?
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Назовите вратаря Авангарда после Вьюхина и Соколова ( но не легионера), которым были бы довольны и руководство и болельщики. 😁. Бердин неплох, но не топовый. Но за его играют игры в НХЛ( любят у нас красивые фантики). Я бы лучше Иванова взял (жаль Плешкова не отпустят) . А вообще надо своих выращивать, а не побираться по миру, чай не нищеброды.
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Курьянов это вредитель для Авангарда.Двух молодых талантов отдал в Северсталь, Теперь троих отдал за никакущего вратаря. Интересно кого з молодых ястребов ещё отдаст.
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