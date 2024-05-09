Никита Щитов: «Бердин – хороший вратарь, больше шансов раскрыть потенциал в «Авангарде», где неплохая оборона. Хороший переход»

Никита Щитов оценил переход Михаила Бердина в «Авангард».

«Авангард» выменял голкипера у «Сочи».

«Бердин – хороший вратарь. Он очень часто тащил «Сочи».

Но сейчас он попадает в коллектив, который более конкурентен, у которого неплохая оборона и хорошее нападение.

У Михаила в Омске будет больше шансов раскрыть свой потенциал. Я думаю, он сможет это сделать и поможет команде.

Считаю, что это хороший переход для него самого и для клуба тоже», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

«Авангард» забрал вратаря у «Сочи», но отдал трех талантов в СКА. Как так вышло?