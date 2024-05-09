Никита Щитов: «Бердин – хороший вратарь, больше шансов раскрыть потенциал в «Авангарде», где неплохая оборона. Хороший переход»

Теги Авангард Никита Щитов КХЛ Сочи Михаил Бердин Хоккей

Никита Щитов оценил переход Михаила Бердина в «Авангард».

«Авангард» выменял голкипера у «Сочи».

«Бердин – хороший вратарь. Он очень часто тащил «Сочи».

Но сейчас он попадает в коллектив, который более конкурентен, у которого неплохая оборона и хорошее нападение.

У Михаила в Омске будет больше шансов раскрыть свой потенциал. Я думаю, он сможет это сделать и поможет команде.

Считаю, что это хороший переход для него самого и для клуба тоже», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

«Авангард» забрал вратаря у «Сочи», но отдал трех талантов в СКА. Как так вышло?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий