Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Марнеру. Его контракт на 10,9 млн в год с «Торонто» рассчитан до конца следующего сезона

Митч Марнер может покинуть «Торонто».

В этом сезоне канадский клуб вылетел из плей-офф Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Бостону» со счетом 3-4 в серии.

В серии с «Брюинс» форвард «Мэйпл Лифс» , занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.

Ник Кипреос, бывший игрок клубов , написал, что несколько клубов уже проявили интерес к Митчу Марнеру и могут выменять его у « ».

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.