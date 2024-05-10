Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Марнеру. Его контракт на 10,9 млн в год с «Торонто» рассчитан до конца следующего сезона

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Ник Кипреос Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер может покинуть «Торонто».

В этом сезоне канадский клуб вылетел из плей-офф Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Бостону» со счетом 3-4 в серии.

В серии с «Брюинс» форвард «Мэйпл Лифс» Митч Марнер, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.

Ник Кипреос, бывший игрок клубов НХЛ, написал, что несколько клубов уже проявили интерес к Митчу Марнеру и могут выменять его у «Торонто».

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

13 комментариев
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Ответ Garikus89
Миртл сказал, что Марнер нанимал чуваков, которые гнобили представителей медиа в частном порядке)
Некоторые представители медиа этого заслуживают) Например Джим Мэтисон из Эдмонтона. Перед матчем журналист Мэтисон сообщил Лараку, что тафгай соперника Майрис позволил себе несколько очень нелицеприятных фраз в адрес Жоржа в интервью одной из газет, чем завел темнокожего здоровяка. Все закончилось печально – Ларак вызвал Майриса на бой, сломал ему орбитальную кость на глазах у отца и надолго отправил в больничку. А Майрис ничего такого и не говорил. Мэтисон позже признался что выдумал эту историю чтобы добавить остроты в предстоящий матч. Прикиньте!) Майрис кстати закончил карьеру после этой травмы.
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Анахайм может предложить за Марнера Тревора Зеграса и Джона Гибсона и ещё кого-то из проспектов...
Вряд ли кто-то сможет предложить больше.
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Ответ yurovch1984
Вк кстати могут потянуть его контракт.
ВК, это Вашингтон? Нам давать за него нечего)
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Ответ yurovch1984
Пики! Их дохрена.
А какой смысл Вашингтону пики отдавать, им надо в перестройку, генменеджер сам об этом говорил, Марнер ничего не даст команде, даже на плей офф шансы невелики
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Вк кстати могут потянуть его контракт.
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Миртл сказал, что Марнер нанимал чуваков, которые гнобили представителей медиа в частном порядке)
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Утки, Юта, СанХосе смогут же потянуть его контракт, а трейд, скорее всего, будет очень не выгодным для Торонтов
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У Тавареса ещё год контракта.
Вот если шанс у Торонто без Тавареса ?
И если у Марнера не будет увеличения контракта больше 11-11.5.
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Прикольная история, но тут другое дело)
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Ответ Dimasick89
ВК, это Вашингтон? Нам давать за него нечего)
Пики! Их дохрена.
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Ответ Борис Калашников
Анахайм может предложить за Марнера Тревора Зеграса и Джона Гибсона и ещё кого-то из проспектов... Вряд ли кто-то сможет предложить больше.
Торонто, конечно, дурачки, но не настолько, чтобы менять одного плаксу на другого
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Ответ Борис Калашников
Анахайм может предложить за Марнера Тревора Зеграса и Джона Гибсона и ещё кого-то из проспектов... Вряд ли кто-то сможет предложить больше.
Анахайму это зачем?)
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