Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Марнеру. Его контракт на 10,9 млн в год с «Торонто» рассчитан до конца следующего сезона
Митч Марнер может покинуть «Торонто».
В этом сезоне канадский клуб вылетел из плей-офф Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Бостону» со счетом 3-4 в серии.
В серии с «Брюинс» форвард «Мэйпл Лифс» Митч Марнер, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.
В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.
Ник Кипреос, бывший игрок клубов НХЛ, написал, что несколько клубов уже проявили интерес к Митчу Марнеру и могут выменять его у «Торонто».
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.
Вряд ли кто-то сможет предложить больше.
Вот если шанс у Торонто без Тавареса ?
И если у Марнера не будет увеличения контракта больше 11-11.5.