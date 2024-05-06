Киф о «Торонто»: «Мы не оправдали ожиданий, беру на себя ответственность. Мне нравится тренировать «Мэйпл Лифс». Я верю в себя, верю, что наша команда выиграет»
Шелдон Киф отметил, что ему нравится тренировать «Торонто».
«Лифс» уступили в серии с «Бостоном» со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф-2024.
43-летний тренер возглавляет клуб с сезона-2019/20. Ранее он продлил контракт с «Торонто» на 2 года.
Киф отметил, что его будущее в «Торонто» зависит не от него. Руководство клуба будет решать, вернется ли он в качестве главного тренера «Мэйпл Лифс» в следующем сезоне.
«Это бизнес, ориентированный на результат, а мы не добились результата и не оправдали ожиданий. Как главный тренер я беру на себя ответственность за это.
Я очень сильно верю в себя. Мне нравится тренировать «Торонто Мэйпл Лифс». Сейчас, больше чем когда-либо, я верю, что выиграю, и наша команда выиграет», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
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