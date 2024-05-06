Киф о «Торонто»: «Мы не оправдали ожиданий, беру на себя ответственность. Мне нравится тренировать «Мэйпл Лифс». Я верю в себя, верю, что наша команда выиграет»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф отметил, что ему нравится тренировать «Торонто».

«Лифс» уступили в серии с «Бостоном» со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф-2024.

43-летний тренер возглавляет клуб с сезона-2019/20. Ранее он продлил контракт с «Торонто» на 2 года.

Киф отметил, что его будущее в «Торонто» зависит не от него. Руководство клуба будет решать, вернется ли он в качестве главного тренера «Мэйпл Лифс» в следующем сезоне.

«Это бизнес, ориентированный на результат, а мы не добились результата и не оправдали ожиданий. Как главный тренер я беру на себя ответственность за это.

Я очень сильно верю в себя. Мне нравится тренировать «Торонто Мэйпл Лифс». Сейчас, больше чем когда-либо, я верю, что выиграю, и наша команда выиграет», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф

«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ

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5 комментариев
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Ок
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Это песня хороша, заводи сначала.
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Да на самом деле хорошую серию провели, вцепились в Бостон будучи андердогами в серии. И в седьмом матче выглядели не хуже. Учитывая их ситуацию с платежкой и составом, не знаю, откуда всеобщее уныние
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верю, что наша команда выиграет ------------------

Что лишний раз доказывает, что боление за Торонто - это форма религии. Грустной такой религии...
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В лотерее драфта скоро выиграет.
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