«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ

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«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд.

«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

Канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года. Клуб продлил серию без побед до 56 сезонов (сезон-2004/05 был отменен из-за локаута). 

Эта пауза без побед является самой длинной в истории НХЛ. Примечательно, что за это время «Торонто» ни разу не доходил до финала Кубка Стэнли.

Лучшие результаты – выход в полуфинал или финал конференции (1978, 1993, 1994, 1999, 2002 годы). 

Это проклятие? «Торонто» вылетел в первом раунде – 57 лет без Кубка Стэнли

13 комментариев
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Торонто=Динамо(футбольное).
И цвета схожи.
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После очередного пролёта Торонто, Тревелингу нужно делать выводы.
Из этой большой четвёрки оказалось, что швед Нюландер и с иногда Меттьюс игроки с яйцами.
Убирать Тавареса (очень тяжёлый контракт), Марнера (очень тяжёлый контракт, игрок слаб ментально), расчищать платёжку. За счёт высвобождения этих денег усиливать защиту и брать топ вратаря (в Магнитке Набоков незадрафтованный!).
Пока же, так и будет - неплохая регулярка и вылет в первом раунде.
Марнер это плакса и нежелающий отрабатывать в защите мальчик. Момент с голом Пастернака и катящийся на прямых ногах Марнер- максимально показательный.
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Ответ AF
Дубас убил команду на долгие годы вперёд. Убил Торонто и убьёт так же Питтсбург. Как этот клоун из консалтинга вообще получил работу в нхл. Чей он протеже, вопросы которые мучать должны фанатов Лифс до конца контрактов товареса и Марнера.
До конца контрактов Тавареса и Марнера остался год. Если, конечно, Треливинг не сделает ход конём 😂
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Стабильность – признак мастерства)
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Через 4 года юбилей! И ведь состоится, платежка Листьев не позволяет надеяться на лучшее.
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Дубас убил команду на долгие годы вперёд.
Убил Торонто и убьёт так же Питтсбург.
Как этот клоун из консалтинга вообще получил работу в нхл.
Чей он протеже, вопросы которые мучать должны фанатов Лифс до конца контрактов товареса и Марнера.
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Слишком мало ума. Сколько помню, всегда играли банально.
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с мягкотелыми шведами (+Марнер) ПО не выигрывается. Гребенкин надеюсь наведёт порядок
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Следующий сезон можно сливать. Взять проспекта топового, Марнера махнуть в дэдлайн с удержанием зп, а Тавареса летом отпустить восвояси. И строить новую команду вокруг Остона и Нюли вялого
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Ответ Мадина Уйгурова
Ничего страшного, в следующем году получится. Нельзя все время побеждать как говорится. Раз, два, взяли как говорится
угу, ничего страшного...и так 57 лет подряд
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