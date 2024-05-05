«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ
«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд.
«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.
Канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года. Клуб продлил серию без побед до 56 сезонов (сезон-2004/05 был отменен из-за локаута).
Эта пауза без побед является самой длинной в истории НХЛ. Примечательно, что за это время «Торонто» ни разу не доходил до финала Кубка Стэнли.
Лучшие результаты – выход в полуфинал или финал конференции (1978, 1993, 1994, 1999, 2002 годы).
Это проклятие? «Торонто» вылетел в первом раунде – 57 лет без Кубка Стэнли
И цвета схожи.
Из этой большой четвёрки оказалось, что швед Нюландер и с иногда Меттьюс игроки с яйцами.
Убирать Тавареса (очень тяжёлый контракт), Марнера (очень тяжёлый контракт, игрок слаб ментально), расчищать платёжку. За счёт высвобождения этих денег усиливать защиту и брать топ вратаря (в Магнитке Набоков незадрафтованный!).
Пока же, так и будет - неплохая регулярка и вылет в первом раунде.
Марнер это плакса и нежелающий отрабатывать в защите мальчик. Момент с голом Пастернака и катящийся на прямых ногах Марнер- максимально показательный.
Убил Торонто и убьёт так же Питтсбург.
Как этот клоун из консалтинга вообще получил работу в нхл.
Чей он протеже, вопросы которые мучать должны фанатов Лифс до конца контрактов товареса и Марнера.