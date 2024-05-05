«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ

«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд.

«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

Канадский клуб не может выиграть с 1967 года. Клуб продлил серию без побед до 56 сезонов (сезон-2004/05 был отменен из-за локаута).

Эта пауза без побед является самой длинной в истории . Примечательно, что за это время «Торонто» ни разу не доходил до финала Кубка Стэнли.

Лучшие результаты – выход в полуфинал или финал конференции (1978, 1993, 1994, 1999, 2002 годы).

Это проклятие? «Торонто» вылетел в первом раунде – 57 лет без Кубка Стэнли