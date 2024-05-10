Таварес сыграет за сборную Канады на ЧМ-2024. Форвард «Торонто» выступит на турнире впервые за 12 лет – у него еще нет медалей ЧМ

Джон Таварес выступит за сборную Канады на чемпионате мира.

33-летний нападающий, представляющий « », принял приглашение национальной команды сыграть на турнире.

Хоккеист присоединится к канадской сборной после того, как «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этом сезоне набрал 65 (29+36) баллов в 80 играх регулярного чемпионата . В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 матчах.

Форвард возвращается на чемпионат мира спустя 12 лет.

В прошлый раз Таварес играл на турнире в 2012 году. Всего хоккеист трижды играл на ЧМ – еще в 2011 и 2010 годах, – но ни разу не выигрывал медали турнира. При этом Джон является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира.