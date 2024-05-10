Таварес сыграет за сборную Канады на ЧМ-2024. Форвард «Торонто» выступит на турнире впервые за 12 лет – у него еще нет медалей ЧМ

Теги Торонто Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Джон Таварес ЧМ по хоккею Хоккей

Джон Таварес выступит за сборную Канады на чемпионате мира.

33-летний нападающий, представляющий «Торонто», принял приглашение национальной команды сыграть на турнире.

Хоккеист присоединится к канадской сборной после того, как «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этом сезоне Джон Таварес набрал 65 (29+36) баллов в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 матчах.

Форвард возвращается на чемпионат мира спустя 12 лет.

В прошлый раз Таварес играл на турнире в 2012 году. Всего хоккеист трижды играл на ЧМ – еще в 2011 и 2010 годах, – но ни разу не выигрывал медали турнира. При этом Джон является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира.

14 комментариев
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Канада вылетит в четвертьфинале.
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Сборная Канады проиграет бостону в 1/4 чм)
+9
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Вылет в первом раунде по?
+6
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+6
Ответ Эдуард Глянцев
Кейн от мира хоккея?
кейн лучший центральный нападающий мира а этот даже в своей команде на вторых ролях я уж про сборную молчу
+7
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+5
Ответ SPARTACUS2022
Канада вылетит в четвертьфинале.
Выйграют чм ,возьмут золото ,и вылетят в Канаду обратно )
+3
0
+3
Ответ Эдуард Глянцев
Кейн от мира хоккея?
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Мира
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Ну всё, Канада мимо медалей, значит😅
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Он набрал очков столько же, сколько... Овечкин?
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Потрачено
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Куда их столько, команда не резиновая..😁
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Ответ Max Volkov
кейн лучший центральный нападающий мира а этот даже в своей команде на вторых ролях я уж про сборную молчу
Кейн центральный нападающий? Вы о Патрике? Или я кого-то не знаю 🤔
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Ответ Антон Никитин
Кейн центральный нападающий? Вы о Патрике? Или я кого-то не знаю 🤔
Про футболиста из Баварии
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Ответ gukmamop
Он набрал очков столько же, сколько... Овечкин?
Да, при этом он ещё и центр
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