Грицюк о том, что «Россия 25» выиграла Большой тур: «Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Спорт-Экспресс Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Арсений Грицюк высказался о победе «России 25» в Большом туре сборной.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала 3 победы над Беларусью (6:0, 4:0, 6:2) и досрочно стала обладателем Кубка Победы.

Четвертый матч серии с белорусами пройдет в Минске 11 мая.

– Приятно сыграть в Туле. С командой сходили на парад, первый раз в своей жизни был на таком мероприятии. Очень классные эмоции испытал за весь день. И не только парад, но и весь этот день создавал такую обстановку, нам очень хотелось выиграть, поэтому выходили только с одним настроем.

– Ротенберг сказал, что у вас нету права на ошибку. Говорил ли он об этом в раздевалке, была ли какая-то специальная установка?

– Он не говорил этого прямо, но каждый понимал ответственность за сегодняшний матч.

– Для вас этот тур особенный. В Омске вы играли в родном городе. Как вы оцените весь свое выступление в трех прошедших матчах?

– Конечно, отлично. Приятно сыграть на домашнем стадионе перед родной публикой. Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях, – сказал форвард СКА и «России 25». 

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13 комментариев
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Вот кого вы лечите . Кому этот цирк турнир нужен . Партия сказала надо -вот и играют в этот фарс
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Важность побед слишком переоценена.
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Сербов бы позвали для разнообразия)
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Победой над последним союзником вы это называете? ,😅😅😅😅😅😅
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Да вообще по
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В каких таких реалиях..?..
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Ответ melmi
Вот кого вы лечите . Кому этот цирк турнир нужен . Партия сказала надо -вот и играют в этот фарс
Полностью с Вами согласен. Цирк одним словом.
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Ответ КЕША
Победа в каком кубке в нынешних реалиях Грицюка? Какой -то кубок разыгрывался ?
У них линия со СКА же, говорить чушь за главным тренером. Кто умнее, тот просто промолчит. Кубок картофельный наверное 😂
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Ответ Dinamik1
Надо делать следующий шаг вперёд тур игр с ДЮСШ. Зрителей будет ещё больше а авторитет у сборной просто зашкалит.
Да зачем, ромашка скоро уберёт «25» из названия сборной и станет главным тренером сборной России. Как просрать хоккей в стране: не играть с равными и поставить во главу команды клоуна.
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