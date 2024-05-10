Грицюк о том, что «Россия 25» выиграла Большой тур: «Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях»

Арсений Грицюк высказался о победе «России 25» в Большом туре сборной.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала 3 победы над Беларусью (6:0, 4:0, 6:2) и досрочно стала обладателем Кубка Победы.

Четвертый матч серии с белорусами пройдет в Минске 11 мая.

– Приятно сыграть в Туле. С командой сходили на парад, первый раз в своей жизни был на таком мероприятии. Очень классные эмоции испытал за весь день. И не только парад, но и весь этот день создавал такую обстановку, нам очень хотелось выиграть, поэтому выходили только с одним настроем.

– Ротенберг сказал, что у вас нету права на ошибку. Говорил ли он об этом в раздевалке, была ли какая-то специальная установка?

– Он не говорил этого прямо, но каждый понимал ответственность за сегодняшний матч.

– Для вас этот тур особенный. В Омске вы играли в родном городе. Как вы оцените весь свое выступление в трех прошедших матчах?

– Конечно, отлично. Приятно сыграть на домашнем стадионе перед родной публикой. Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях, – сказал форвард СКА и «России 25».