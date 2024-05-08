Ротенберг о параде ко Дню Победы в Туле: «Уверен, соберется весь город, и каждый житель вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне. Благодарю губернатора Дюмина за теплый прием»

Роман Ротенберг высказался о параде в Туле ко Дню Победы.

Ранее стало известно, что хоккеисты и тренеры «России 25» 9 мая посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером команда сыграет с Беларусью в рамках майского турне.

«Завтра в России один из главных праздников – День Победы. Мы всегда отмечаем его всей командой – так было и на чемпионатах мира, где мы каждый год возлагали цветы на могилы советских героев, продолжится традиция и сейчас.

Мы вместе с белорусской сборной приняли приглашение поучаствовать в параде в честь Дня Победы, который пройдет завтра в Туле на главной площади. Уверен, что там соберется весь город, и каждый житель Тулы еще раз вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне.

Хочу поблагодарить за приглашение и теплый прием губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Сборная не в первый раз приезжает в Тулу, и мы видим, как развивается сам город и тульский хоккей.

Сейчас это один из самых динамично растущих хоккейных регионов всей страны, местный добивается серьезных успехов. Искренне желаю тулякам больших спортивных побед и жду всех завтра на трибунах!» – написал главный тренер «России 25» Ротенберг.

Команда под руководством одержала победы во всех прошедших матчах майского турне: в Астане над сборными Казахстана (1:0) и (6:0) и в Омске над белорусами (4:0).