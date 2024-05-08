Ротенберг о параде ко Дню Победы в Туле: «Уверен, соберется весь город, и каждый житель вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне. Благодарю губернатора Дюмина за теплый прием»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг Политика история Алексей Дюмин сборная России U25 АКМ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о параде в Туле ко Дню Победы.

Ранее стало известно, что хоккеисты и тренеры «России 25» 9 мая посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером команда сыграет с Беларусью в рамках майского турне.

«Завтра в России один из главных праздников – День Победы. Мы всегда отмечаем его всей командой – так было и на чемпионатах мира, где мы каждый год возлагали цветы на могилы советских героев, продолжится традиция и сейчас.

Мы вместе с белорусской сборной приняли приглашение поучаствовать в параде в честь Дня Победы, который пройдет завтра в Туле на главной площади. Уверен, что там соберется весь город, и каждый житель Тулы еще раз вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне.

Хочу поблагодарить за приглашение и теплый прием губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Сборная не в первый раз приезжает в Тулу, и мы видим, как развивается сам город и тульский хоккей.

Сейчас это один из самых динамично растущих хоккейных регионов всей страны, местный АКМ добивается серьезных успехов. Искренне желаю тулякам больших спортивных побед и жду всех завтра на трибунах!» – написал главный тренер «России 25» Ротенберг.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победы во всех прошедших матчах майского турне: в Астане над сборными Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0) и в Омске над белорусами (4:0).

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, весь город в едином порыве в выходной бросит семьи, дачи и шашлыки и пойдет доверие фина оправдывать.
Бюджетников нагонят, это да.
+9
-2
+7
В очередной раз разгоняют балаган на тему "Дюмин - преемник". Не иначе решили, что опять необходимо сбить с толку и запутать супостатов.
+5
0
+5
Ты - не наш народ, хватить примазываться.
+6
-2
+4
Приглашенный гражданин Финляндии в качество кого будет присутствовать и взял ли он с собой соответствующий мундир?
+2
0
+2
ещё бы губернатор неоказал хороший приём. папки побежишь жаловаться.а тот другу настучит пойдёт губернатор по миру.и главное он ждёт болельщиков а не мы и команды.ктож его спустит с облаков.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Ми Ша
Комментарий удален модератором
хорошо сказали идобавить нечего
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий