Ротенберг о параде ко Дню Победы в Туле: «Уверен, соберется весь город, и каждый житель вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне. Благодарю губернатора Дюмина за теплый прием»
Роман Ротенберг высказался о параде в Туле ко Дню Победы.
Ранее стало известно, что хоккеисты и тренеры «России 25» 9 мая посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером команда сыграет с Беларусью в рамках майского турне.
«Завтра в России один из главных праздников – День Победы. Мы всегда отмечаем его всей командой – так было и на чемпионатах мира, где мы каждый год возлагали цветы на могилы советских героев, продолжится традиция и сейчас.
Мы вместе с белорусской сборной приняли приглашение поучаствовать в параде в честь Дня Победы, который пройдет завтра в Туле на главной площади. Уверен, что там соберется весь город, и каждый житель Тулы еще раз вспомнит подвиг нашего народа, отдаст дань памяти павшим в войне.
Хочу поблагодарить за приглашение и теплый прием губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Сборная не в первый раз приезжает в Тулу, и мы видим, как развивается сам город и тульский хоккей.
Сейчас это один из самых динамично растущих хоккейных регионов всей страны, местный АКМ добивается серьезных успехов. Искренне желаю тулякам больших спортивных побед и жду всех завтра на трибунах!» – написал главный тренер «России 25» Ротенберг.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победы во всех прошедших матчах майского турне: в Астане над сборными Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0) и в Омске над белорусами (4:0).
Бюджетников нагонят, это да.