Ротенберг о 6:2 с Беларусью: «Вы вышли на лед 9 мая, вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть. Журналисты пишут: слабый соперник. Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал сборную Беларуси сильным соперником после победы 6:2.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

– Что поменяли после первого периода? Или больше мотивации появилось у команды?

– А вы представьте: вот вы вышли на лед 9 мая, когда вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть.

А там сильный соперник выходит, самоотверженный, с характером, с сильным тренерским штабом – Дмитрий Квартальнов провел сотни и сотни матчей на уровне КХЛ и в НХЛ еще играл.

Это очень сильная команда. Поэтому то, что журналисты пишут: слабый соперник… Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте.

Это очень хороший соперник, очень сильная команда однозначно, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла все 4 матча с общим счетом 17:2. Команда перебросала Беларусь 58:23 в 4-й игре

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А почему Белорусы в этот день должны проиграть, интересно? Они что, на стороне Оси были? У Ротенберга какая-то монополия на победы 9-го мая?
+29
-2
+27
Читал сейчас ленту новостей и как всегда блестящие остроумные комментарии. Вся страна ждала, Беларусь, Турция, Россия - лидер мирового хоккея... Минут пять ржал не переставая, а потом резко такая грусть и боль накатила. В каком же звездеце довелось жить.
+9
0
+9
Узпокойте ошолелого. Скажите ему, что рейх давно все, а это были беларусы в тов. игре, а не групенфюреры под Будапештом в 45-м
+5
0
+5
Ответ Andrey Wolf
А почему Белорусы в этот день должны проиграть, интересно? Они что, на стороне Оси были? У Ротенберга какая-то монополия на победы 9-го мая?
Не обращай внимания, весеннее обострение скоро закончится. Хотя в данном случае я не уверен...
+5
-1
+4
Ответ Иван Шаров
Не обращай внимания, весеннее обострение скоро закончится. Хотя в данном случае я не уверен...
У него "весеннее обострение" круглый год. Вроде уже и СКА с позором выпнули, а этот ингерманландец не затыкается.
+2
0
+2
Ну да, ну да - "Сперва добейся" и т.п.)
+2
-1
+1
А могли и долг простить как для Гвинеу-Бисау
0
0
0
Рехаб с психическим уклоном, разыскивает пациента, с диагнозом гиперболическая мания величия, мнит себя Олимпийским чемпионом, в разговоре часто переходит на геройскую тематику: прорывает блокады, выигрывает битвы, рассказывает о победах над невиданными чудищами.
0
0
0
Кроме журналистов,есть много профессий,но не хоккеисты и белорусы-попробуйте выйдете🥴
0
0
0
Ответ Andrey Wolf
А почему Белорусы в этот день должны проиграть, интересно? Они что, на стороне Оси были? У Ротенберга какая-то монополия на победы 9-го мая?
А,ещё,может и дворникам выйти против ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий