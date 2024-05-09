Ротенберг о 6:2 с Беларусью: «Вы вышли на лед 9 мая, вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть. Журналисты пишут: слабый соперник. Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте»

Роман Ротенберг назвал сборную Беларуси сильным соперником после победы 6:2.

Сборная «России 25» победила команду (6:2) в Туле.

– Что поменяли после первого периода? Или больше мотивации появилось у команды?

– А вы представьте: вот вы вышли на лед 9 мая, когда вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть.

А там сильный соперник выходит, самоотверженный, с характером, с сильным тренерским штабом – провел сотни и сотни матчей на уровне и в НХЛ еще играл.

Это очень сильная команда. Поэтому то, что журналисты пишут: слабый соперник… Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте.

Это очень хороший соперник, очень сильная команда однозначно, – сказал главный тренер сборной «России 25» .

«Россия 25» Ротенберга выиграла все 4 матча с общим счетом 17:2. Команда перебросала Беларусь 58:23 в 4-й игре