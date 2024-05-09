Ротенберг о 6:2 с Беларусью: «Вы вышли на лед 9 мая, вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть. Журналисты пишут: слабый соперник. Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте»
Роман Ротенберг назвал сборную Беларуси сильным соперником после победы 6:2.
Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.
– Что поменяли после первого периода? Или больше мотивации появилось у команды?
– А вы представьте: вот вы вышли на лед 9 мая, когда вся страна ждет победы, и вы не можете проиграть.
А там сильный соперник выходит, самоотверженный, с характером, с сильным тренерским штабом – Дмитрий Квартальнов провел сотни и сотни матчей на уровне КХЛ и в НХЛ еще играл.
Это очень сильная команда. Поэтому то, что журналисты пишут: слабый соперник… Попробуйте, выйдите с ними, сыграйте.
Это очень хороший соперник, очень сильная команда однозначно, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
«Россия 25» Ротенберга выиграла все 4 матча с общим счетом 17:2. Команда перебросала Беларусь 58:23 в 4-й игре