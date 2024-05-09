Ротенберг про 6:2 с Беларусью: «Не понимаю судейство – у нас переломы, выбиты зубы, кровь. Наверное, арбитрам тяжело в такой день, когда вся страна ждет победы»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой судьи Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг остался недоволен работой арбитров после победы над Беларусью.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

«Серьезно готовились к этой игре. Понимали, что соперник будет максимально заряжен. Вместе участвовали в Параде Победы вместе со сборной Беларуси.

Понимали, что будет одинаковая мотивация у команд после посещения Парада. Хочу поблагодарить соперника – самоотверженно играли.

Тяжелая игра для нас. У нас переломы, выбили зубы, кровь – серьезная битва. Не понимаю вообще судейство – удивительно судят.

Когда мы играли в Казахстане на турнире, там были судьи уровня чемпионата мира, судили по правилам чемпионата мира, не было грязи, современный хоккей, зрелищно играли обе команды.

Сегодня не понимаю... Видимо, давление. Очень тяжело играть в этот день. Хоккеистам тяжело играть. Наверное, судьям очень тяжело судить в такой день, когда вся страна ждет победы.

Наверное, судьям было тяжело работать, поэтому надеемся, что в будущем судейство у нас будет лучше», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга.

На матче работали главные арбитры Антон Прокуратов и Александр Комаров.

В этом матче белорусские хоккеисты получил больше штрафного времени, чем россияне – 11 минут против 8 минут.

33 комментария
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Там еще белорусским лазером троим руки порезали, а у одного вообще травма на всю жизнь, из бластера.
+44
-1
+43
Ответ Oleg Olegov
Там еще белорусским лазером троим руки порезали, а у одного вообще травма на всю жизнь, из бластера.
Травма на всю жизнь у тренера Красной Машины - но это с рождения.
+41
-1
+40
Со всех сторон буйным цветом ширится ромафобия и истинным хоккейным патриотам придется крепится и сплочатся вокруг лидера.
+16
0
+16
Согласен, осудить арбитров за реабилитацию нацизма.
+11
0
+11
Ожидаем письмо ветеранов
+7
0
+7
“Наверное, судьям очень тяжело судить в такой день, когда вся страна ждет победы”

гребанный стыд. и с темой ВОВ залезли в спорт
+6
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+6
Внимание, внимание! 629-й матч между сборными России и Беларуси закончился убедительной победой команды Бориса Ротенберга.
+5
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+5
Рома, назови хоть один спорт без травм 😂
Даже в шахматах можно по морде доской выхватить
+6
-1
+5
А кто Ротену зубы выбил, благодарные болельщики? Дай Бог им здоровья!
+5
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+4
Ответ Desperadoes
Рома, назови хоть один спорт без травм 😂 Даже в шахматах можно по морде доской выхватить
Доска тяжеловатая будет. А вот ферзём в глаз...))
+4
0
+4
А что Беларусь в этот день победа не нужна? Вроде они тоже участвовали и вроде на той же стороне.
+3
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"Не понимаю судейство вообще". В этом весь супертренер, остальные слова лишние.
+3
0
+3
И тут судьи не угодили.
Клоун
+3
0
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“Наверное, судьям очень тяжело судить в такой день, когда вся страна ждет победы”.
А другая страна победы в этот день не ждёт?
+2
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+2
У меня нет ни одного цензурного слова про этого персонажа.
+2
0
+2
Вот же балбес...
+2
0
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Как сам рубит по спинам клюшкой эт норм ! а тут детей изуродовали 😄😁
+2
0
+2
Страну приплел. Многие даже не знают, что идёт эта серия. Жаль тебе зубы не выбили. Достал.
+3
-1
+2
футбол убили , теперь и хоккею ВСЕ, это измена!!!!!
+1
0
+1
Да он мазохист какой то—- ведь знает как на него адекватные люди реагируют—— но не унимается …..
+2
-1
+1
"Когда мы играли в Казахстане, там были судьи уровня чемпионата мира. Сегодня не понимаю... Видимо, давление"

Если давление, надо у врача обязательно провериться! Вон уже из-за давления и понимание страдает.
+1
0
+1
Питерский нытик.
+1
0
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Ответ lus
Внимание, внимание! 629-й матч между сборными России и Беларуси закончился убедительной победой команды Бориса Ротенберга.
Пишите, пожалуйста, правильно - Бориса Ротенберговича)))
+1
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+1
Я здесь за сборную стою. Игроки мне всё, и я всё игрокам. Кто меня знает тот в курсе.(РоРо Кащей)
+1
-1
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Зовите санитаров для ждуна Победы! СРОЧНО‼️‼️‼️
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Ответ Atsuktuvas
Со всех сторон буйным цветом ширится ромафобия и истинным хоккейным патриотам придется крепится и сплочатся вокруг лидера.
Канонизация не за горами . Автобиографии , плакаты с календариками , настольные блокноты с обликом первого тренера России .
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Ответ Сергей Лепехин
Ожидаем письмо ветеранов
Лукашенко, чтобы наказал тех, кто зубы выбил братьям.
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