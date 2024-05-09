Ротенберг про 6:2 с Беларусью: «Не понимаю судейство – у нас переломы, выбиты зубы, кровь. Наверное, арбитрам тяжело в такой день, когда вся страна ждет победы»

Роман Ротенберг остался недоволен работой арбитров после победы над Беларусью.

«России 25» победила команду (6:2) в Туле.

«Серьезно готовились к этой игре. Понимали, что соперник будет максимально заряжен. Вместе участвовали в Параде Победы вместе со сборной Беларуси.

Понимали, что будет одинаковая мотивация у команд после посещения Парада. Хочу поблагодарить соперника – самоотверженно играли.

Тяжелая игра для нас. У нас переломы, выбили зубы, кровь – серьезная битва. Не понимаю вообще судейство – удивительно судят.

Когда мы играли в Казахстане на турнире, там были судьи уровня чемпионата мира, судили по правилам чемпионата мира, не было грязи, современный хоккей, зрелищно играли обе команды.

Сегодня не понимаю... Видимо, давление. Очень тяжело играть в этот день. Хоккеистам тяжело играть. Наверное, судьям очень тяжело судить в такой день, когда вся страна ждет победы.

Наверное, судьям было тяжело работать, поэтому надеемся, что в будущем судейство у нас будет лучше», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» .

На матче работали главные арбитры Антон Прокуратов и Александр Комаров.

В этом матче белорусские хоккеисты получил больше штрафного времени, чем россияне – 11 минут против 8 минут.