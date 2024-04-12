Роман Ротенберг: «Канада, США, Финляндия – везде единые правила. А у нас не так. ФХР видит в этом проблему. Идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте РФ, чтобы внести поправки в закон»

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Роман Ротенберг высказался об отсутствии единого стандарта правил хоккея в РФ.

Первый вице-президент ФХР выступил в рамках форума «Мы вместе. Спорт», где проходило заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«По закону РФ общероссийские федерации не имеют влияния на региональные федерации. Потому что это отдельные юридические лица. Это происходит почти во всех видах спорта – в дзюдо, футболе, у нас в хоккее…

Если говорить о хоккее, то у главы региональной федерации есть свое правление, своя юрструктура, и они могут определять даже правила игры в хоккей. Например, поставить ворота не вдоль, а поперек площадки. Или по-своему трактовать судейство, допустим, разрешив мелкий фол.

ФХР дает рекомендации, но не может ничего указывать регионам. Соответственно, мы теряем единый стандарт, который существует во всех странах. Канада, США, Финляндия, Швеция – везде есть понятные единые правила. А у нас не так. И в этом ФХР видит серьезную проблему. Это плохая история.

Вопрос стандартизации очень важен. Дети в разных городах нашей большой России играют по разным правилам.

Получается, что город в Сибири и город в Москве – как две разные страны. И когда они приезжают в сборные, мы очень много сил и времени тратим на приведение их к единообразному пониманию хоккея. Поэтому идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте России, чтобы внести поправки в закон и дать общероссийским федерациям возможность привести все к единому стандарту.

Проблема существует очень давно. И это реально мешает развитию хоккея.

Например, мой сын играет под эгидой Федерации хоккея Москвы. Там решили, чтобы восьмилетние дети в прошлом сезоне играли на всю площадку. А в этом году решением ФХМ постановили, что теперь дети будут играть поперек площадки.

Можно спорить, что лучше или хуже. Но ФХР на это не влияет и влиять не может, и правила игры в хоккей везде разные. А в итоге мы получаем разные трактовки ситуаций, хотя у нас вертикаль КХЛ – ВХЛ – МХЛ – детские школы по всей стране должна работать одинаково, а не в разнобой», – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»

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24 комментария
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Более того, идет дискуссия на уровне Собеза и МИДа, Дмитрий Анатольевич и Машенька Захарова регулярно дискутируют, особенно по пятницам
+31
-5
+26
Ответ Ебздрогыч
Более того, идет дискуссия на уровне Собеза и МИДа, Дмитрий Анатольевич и Машенька Захарова регулярно дискутируют, особенно по пятницам
Да там не только по пятницам, походу. Плюсом не забываем рейсы из Аргентины.
+23
-4
+19
Удивительный, подопытный, экземпляр для изучения профессором Преображенским))))
Швондер с шариковым выглядят осознаннее
+16
-2
+14
Дичь очнулась. Он, что реально пытается натянуть правила ИИИХФ и на детский, и на любительский, и на дворовый форматы?
Начни с того, что лицензию на тренерскую деятельность в Канаде может получить любой родитель. Пройди курсы по безопасности, тренировкам, и не важно играл ты в хоккей или нет. В отличие от наших сертифицированных. И в чём единство системы, где и подача и методика (если есть), игровые форматы — абсолютный разнобой? Далее, от провинции к провинции — у всех свои правила, которые только в одном могут быть схожи — запрет на силовые до 14 лет. И то, с натяжкой, где в разных провинциях свои трактовки. Более того, даже в пределах одного турнира в самой Канаде команды могут переезжать с "канадской" площадки на площадку европейского образца. Казалось бы... Далее, играть поперёк льда — это нормальная практика, когда на льду заняты несколько групп детей младшего возраста, в т.ч. и на местных "быстрых" турнирах. Далее, он сам "топит" за новый формат 3х3. Где последовательность? Сам себя высеки изначально, потом натягивай сову на лёд.
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Нужен референдум! Заодно внести поправки об обнулении сроков работы Йозы Борисыча на посту тренера сборной и СКИ.
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Навскидку- в какой-то канадской юнирке драки запрещены
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Раньше я думал что он троллит.
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Ротан, уйди из хоккея и все наладится
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Ответ Mackxs
Нужен референдум! Заодно внести поправки об обнулении сроков работы Йозы Борисыча на посту тренера сборной и СКИ.
А чо, удобно :) Каждый год он снова молодой и невероятно прогрессивный тренер со своей перспективной системой :)
+5
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+5
Я так и не понял из рассуждений Ротенберга, как правильно то ворота должны стоять: вдоль или поперек площадки? Есть теперь над чем подумать!
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Непрекрытая попытка перестроить систему таким образом, чтобы получить влияние на региональные федерации, чтобы там судили "как нужно"
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Гражданину Финляндии Роману Ротенбергу виднее где правильные правила игры в хоккей - России или Финляндии.
Я ещё про Великобританию забыл.
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В целом смысл понятен. Если кратко, то человек, ничего не понимающий в игре, пытается установить правила, которые удобно контролировать. Поставь ты уже ворота в своём офисе и бросай любым способом, только уйди навсегда. Ты лузер.
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Главное не вестись на этот бред. Голову забивает людям, больше лярда просрал, а выхлопа ноль
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"город в Москве"? реально? :)))
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Представьте, как он выносит мозги тренеру своего сына
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У нас мусор со двора вывозят нерегулярно. Может, порешаете тем же составом, там у вас, в Москве?
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Ромасько, работавший в НХЛ рассказывал, что там нужно пропускать какие-то удаления, решения принимать только в контексте шоу, о чем вообще Ромка говорит тут
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Взято вот из этих наших интернетов:
"Некоторые его называют Дугин. Кто-то его называет Ролдугин. А кто-то - Ротенберг".
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что ентот финн себе позволяет
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А в Индии, в Индии как?
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Ответ Snow11
Удивительный, подопытный, экземпляр для изучения профессором Преображенским)))) Швондер с шариковым выглядят осознаннее
Да шариков по сравнению с ним лауреат Нобелевской премии.
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ну бред же
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Ответ banchik1
Да там не только по пятницам, походу. Плюсом не забываем рейсы из Аргентины.
Я больше Колумбии доверяю....)))
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