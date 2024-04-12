Роман Ротенберг: «Канада, США, Финляндия – везде единые правила. А у нас не так. ФХР видит в этом проблему. Идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте РФ, чтобы внести поправки в закон»
Роман Ротенберг высказался об отсутствии единого стандарта правил хоккея в РФ.
Первый вице-президент ФХР выступил в рамках форума «Мы вместе. Спорт», где проходило заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.
«По закону РФ общероссийские федерации не имеют влияния на региональные федерации. Потому что это отдельные юридические лица. Это происходит почти во всех видах спорта – в дзюдо, футболе, у нас в хоккее…
Если говорить о хоккее, то у главы региональной федерации есть свое правление, своя юрструктура, и они могут определять даже правила игры в хоккей. Например, поставить ворота не вдоль, а поперек площадки. Или по-своему трактовать судейство, допустим, разрешив мелкий фол.
ФХР дает рекомендации, но не может ничего указывать регионам. Соответственно, мы теряем единый стандарт, который существует во всех странах. Канада, США, Финляндия, Швеция – везде есть понятные единые правила. А у нас не так. И в этом ФХР видит серьезную проблему. Это плохая история.
Вопрос стандартизации очень важен. Дети в разных городах нашей большой России играют по разным правилам.
Получается, что город в Сибири и город в Москве – как две разные страны. И когда они приезжают в сборные, мы очень много сил и времени тратим на приведение их к единообразному пониманию хоккея. Поэтому идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте России, чтобы внести поправки в закон и дать общероссийским федерациям возможность привести все к единому стандарту.
Проблема существует очень давно. И это реально мешает развитию хоккея.
Например, мой сын играет под эгидой Федерации хоккея Москвы. Там решили, чтобы восьмилетние дети в прошлом сезоне играли на всю площадку. А в этом году решением ФХМ постановили, что теперь дети будут играть поперек площадки.
Можно спорить, что лучше или хуже. Но ФХР на это не влияет и влиять не может, и правила игры в хоккей везде разные. А в итоге мы получаем разные трактовки ситуаций, хотя у нас вертикаль КХЛ – ВХЛ – МХЛ – детские школы по всей стране должна работать одинаково, а не в разнобой», – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»
Швондер с шариковым выглядят осознаннее
Начни с того, что лицензию на тренерскую деятельность в Канаде может получить любой родитель. Пройди курсы по безопасности, тренировкам, и не важно играл ты в хоккей или нет. В отличие от наших сертифицированных. И в чём единство системы, где и подача и методика (если есть), игровые форматы — абсолютный разнобой? Далее, от провинции к провинции — у всех свои правила, которые только в одном могут быть схожи — запрет на силовые до 14 лет. И то, с натяжкой, где в разных провинциях свои трактовки. Более того, даже в пределах одного турнира в самой Канаде команды могут переезжать с "канадской" площадки на площадку европейского образца. Казалось бы... Далее, играть поперёк льда — это нормальная практика, когда на льду заняты несколько групп детей младшего возраста, в т.ч. и на местных "быстрых" турнирах. Далее, он сам "топит" за новый формат 3х3. Где последовательность? Сам себя высеки изначально, потом натягивай сову на лёд.
Я ещё про Великобританию забыл.
"Некоторые его называют Дугин. Кто-то его называет Ролдугин. А кто-то - Ротенберг".