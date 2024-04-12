Роман Ротенберг: «Канада, США, Финляндия – везде единые правила. А у нас не так. ФХР видит в этом проблему. Идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте РФ, чтобы внести поправки в закон»

Роман Ротенберг высказался об отсутствии единого стандарта правил хоккея в РФ.

Первый вице-президент ФХР выступил в рамках форума «Мы вместе. Спорт», где проходило заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«По закону РФ общероссийские федерации не имеют влияния на региональные федерации. Потому что это отдельные юридические лица. Это происходит почти во всех видах спорта – в дзюдо, футболе, у нас в хоккее…

Если говорить о хоккее, то у главы региональной федерации есть свое правление, своя юрструктура, и они могут определять даже правила игры в хоккей. Например, поставить ворота не вдоль, а поперек площадки. Или по-своему трактовать судейство, допустим, разрешив мелкий фол.

ФХР дает рекомендации, но не может ничего указывать регионам. Соответственно, мы теряем единый стандарт, который существует во всех странах. Канада, США, Финляндия, Швеция – везде есть понятные единые правила. А у нас не так. И в этом ФХР видит серьезную проблему. Это плохая история.

Вопрос стандартизации очень важен. Дети в разных городах нашей большой России играют по разным правилам.

Получается, что город в Сибири и город в Москве – как две разные страны. И когда они приезжают в сборные, мы очень много сил и времени тратим на приведение их к единообразному пониманию хоккея. Поэтому идет дискуссия на уровне Госсовета при президенте России, чтобы внести поправки в закон и дать общероссийским федерациям возможность привести все к единому стандарту.

Проблема существует очень давно. И это реально мешает развитию хоккея.

Например, мой сын играет под эгидой Федерации хоккея Москвы. Там решили, чтобы восьмилетние дети в прошлом сезоне играли на всю площадку. А в этом году решением ФХМ постановили, что теперь дети будут играть поперек площадки.

Можно спорить, что лучше или хуже. Но ФХР на это не влияет и влиять не может, и правила игры в хоккей везде разные. А в итоге мы получаем разные трактовки ситуаций, хотя у нас вертикаль – – – детские школы по всей стране должна работать одинаково, а не в разнобой», – заявил главный тренер и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»