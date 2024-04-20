ИИХФ не включила россиян в новый пул допинг-тестирования. В прошлом году туда входил один игрок

ИИХФ не включила хоккеистов из России в новый пул допинг-тестирования.

Об этом сообщила руководитель медицинского департамента ФХР Екатерина Варфоломеева.



«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования [от ИИХФ] нет ни одного российского хоккеиста.

В прошлом году туда входил один игрок, фамилию которого я не считаю нужным разглашать. Этому хоккеисту по техническим причинам никак не удавалось войти в систему контроля ADAMS, поэтому ему приходилось в текстовом формате регулярно отправлять информацию о своем местонахождении», – сказала Варфоломеева.

Международные и национальные пулы допинг-тестирования обновляются каждый квартал.

Ранее РУСАДА также приняло решение не включать хоккеистов в новые пулы тестирования. Перед началом сезона-2023/24 в пулы РУСАДА входило 13 игроков.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление данных может повлечь за собой дисквалификацию на срок до четырех лет.