ФХР: «Внимание антидопинговых служб к игрокам не ослабевает, чтобы у них не было проблем с допуском, когда снимут санкции»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой допинг КХЛ МХЛ РУСАДА ВХЛ ТАСС Хоккей

В ФХР заявили, что РУСАДА проверяет российских хоккеистов на допинг.

Ранее руководитель медицинского департамента ФХР Екатерина Варфоломеева сообщила, что ИИХФ не включила хоккеистов из России в новый пул допинг-тестирования.

«Несмотря на то, что российские сборные и клубы с марта 2022 года лишены возможности выступать на турнирах под эгидой ИИХФ, внимание антидопинговых служб к нашим спортсменам не ослабевает.

Сейчас тестированием игроков занимается в основном Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). У Континентальной хоккейной лиги заключен контракт на дополнительное тестирование на регулярный чемпионат и плей-офф.

Да, сейчас в пулах РУСАДА нет ни одного хоккеиста. Но практически на каждый сбор национальных команд разных возрастов приезжают допинг-офицеры, поэтому внимание со стороны антидопинговых служб к нашим спортсменам, повторюсь, не ослабевает.

На мой взгляд, сейчас РУСАДА проверяет куда больше хоккеистов. Это делается для того, чтобы у спортсменов не было никаких проблем с допуском, когда с российского хоккея снимут все санкции», – сказала Варфоломеева. 

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