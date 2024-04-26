Роман Ротенберг: «Харламов – один из самых грандиозных нападающих в истории хоккея. Дай бог, ребята в СКА будут играть как он. Всегда будем стремиться развивать игроков до такого уровня»

Теги СКА Владимир Юрзинов Валерий Харламов КХЛ МХЛ Кубок Гагарина СКА-1946 Кубок Континента ВХЛ Кубок Харламова Роман Ротенберг Кубок Петрова Матч ТВ Василий Глотов Хоккей

Роман Ротенберг надеется, что хоккеисты СКА будут играть как Валерий Харламов.

Тренер высказался о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова. Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии. 

– Какая ценность этого Кубка Харламова? Как вы это видите?

– Стать чемпионом МХЛ очень ценно. Это всего лишь второй Кубок Харламова в истории нашего клуба. И так сложилось, что СКА сначала завоевал Кубок Гагарина, это случилось дважды (2015, 2017). И только потом мы сумели первый раз в истории в 2022 году победить в плей-офф МХЛ. А ведь клубная история СКА идет с 1946 года, но чемпионами по молодежи мы не были.

Эта победа крайне важна для СКА. Мы в каждом сезоне берем трофеи. В прошлом году взяли Кубок Континента, став лучшими в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стремимся к тому, чтобы выиграть все соревнования.

Конечно, мы хотим снова завоевать Кубок Гагарина. И взять Кубок Петрова, победив в ВХЛ. Везде серьезная конкуренция, но мы очень стараемся, поверьте.

Молодежка – наш фундамент, наше будущее. Мы ведем системную работу, при которой все наши клубы хотят следовать одной игровой модели. Это серьезный труд, на это уходят годы, чтобы выстроить систему в деталях, подобрать тренерский состав и хоккеистов. Это непростая задача. И поэтому так важно, что мы побеждаем на уровне МХЛ.

Кубок Харламова для нас имеет огромное значение. Уже потому, что трофей назван так в честь нашего великого нападающего Валерия Харламова. Один из самых грандиозных нападающих в истории мирового хоккея. Дай бог, что наши ребята в СКА будут играть как Харламов.

– Это возможно?

– Знаете, мне однажды позвонил легендарный тренер Владимир Владимирович Юрзинов. И он говорит: «Рома, ты знаешь, кого мне напоминает Вася Глотов?» – «Кого же?» – «Валерия Харламова».

– Ничего себе.

– Но Юрзинов сам видел, как играет Валерий Харламов. И это не просто слова. Он как тренер работал с Харламовым в сборной СССР. Это очень интересная параллель. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы развивать наших игроков до такого уровня.

Есть два критерия труда – результат и развитие. На уровне МХЛ мы видим, что сработали оба фактора. И взят кубок, и наши ребята прогрессируют. Многие вышли на совершенно новый уровень, и они скоро будут выступать в КХЛ. Вот увидите! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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14 комментариев
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Конечно, под вашим руководством, Роман в СКА появятся новые Харламовы, Фирсовы, Старшиновы, Александровы, Бобровы, Михайловы, Макаровы, Буре, Овечкины и даже Макдэвиды и в этом не приходится сомневаться ни секунды! Вы потрясающий тренер и ещё более чудесный человек!😇Спасибо за всё‼️😎
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Есть ли кто-нибудь из знаменитых хоккейных деятелей, к которому бы не примазался этот финн?
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каждое интервью легендарное, знатный шоумен
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Пока что игроки у него деградируют, а не развиваются
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что говорить он очень образованный .система лозунги всех он знает со всеми тренировался.а по мне он образованный на не умный.и это мы будем слушать долго 6 лет пока у власти друг семьи.а потом его с папашкой посадят. если не успеют убежать в Финляндию
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У Ротенберга травма от Динамо или зависть или комплексы . Два небольших примера . Со 100 летием не поздравил Динамо , но поздравил ЦСКА. Почему ? Все просто во главе ЦСКА Сечин Игорь Иванович - тут дышать надо ровно . В этом году 75 лет Мальцеву - приписал себе слова Тарасова , что Мальцев Есенин в хоккее , да еще бредятину нес про Пушкина и Лермонтова. 20’апреля не поздравил Мальцева. 25 апреля 72 года Третьяку - как не поздравить ?… Ведь Владислава Александровича утвердил лично Президент нашей страны и выразил полное доверие. В свое время журналисты писали : «Говоря об Александре Мальцеве, нельзя обойти стороной Валерия Харламова, с которым их связывала крепкая дружба. Один играл за московское «Динамо», другой — за московское ЦСКА. Оба здорово выступали за сборную СССР». Да какая дружба в жизни и на поле !!!, что на сборах многие годы Мальцев и Харламов жили всегда в одном номере. Два маэстро отечественного хоккея . Стремиться то вы можете к уровню игры Валерия Борисовича Харламова, но таких игроков , как Харламов и Мальцев вы не воспитали и таких у вас просто близко нет. Странно все это , как Ротенберг в своих комментариях обходит стороной Динамо , словно завидует , хочет быть выше Динамо и равным ЦСКА, но не судьба слава Богу . Все это странно , но при всех странностях не гнушаются пользоваться опытом чистокровного динамовца Юрзинова Владимира Владимировича , а то свои ветераны не дай Бог насоветуют , что смотреть будет страшно. Для справки - Александр Николаевич Мальцев заслуженный мастер спорта СССР , признавался лучшим хоккеистом СССР - в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах. Имел прозвище в хоккейном мире - гроссмейстер. Анатолий Тарасов называл Александра Николаевича - Есенин отечественного хоккея . Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976). Девятикратный чемпион мира (1969-1971, 1973-1975, 1978, 1981, 1983). Заслуженный мастер спорта СССР. Сыграл за Динамо 529 матчей и забил 329 шайб . В 1970, 1972 и 1981 годах был признан лучшим игроком ЧМ. В 1970, 1971, 1972, 1978 и 1982 годах входил в символическую сборную мира, как крайний и центральный нападающий. За сборную страны провел 319 матчей в которых забил 212 голов - абсолютный рекорд . Только вдумайтесь с 1969 по 1983 11 раз признавался лучших хоккеистом страны . Еще раз повторяю в СКА игроков уровня Харламова и Мальцева никогда не было и не будет.
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Ответ Alex.K71
Конечно, под вашим руководством, Роман в СКА появятся новые Харламовы, Фирсовы, Старшиновы, Александровы, Бобровы, Михайловы, Макаровы, Буре, Овечкины и даже Макдэвиды и в этом не приходится сомневаться ни секунды! Вы потрясающий тренер и ещё более чудесный человек!😇Спасибо за всё‼️😎
))) плюсанул
+2
0
+2
Глотов даже близко не напоминает Харламова. Откуда они берут эту чепуху? И второе. Почему берут интервью у Ротенберга? Тренер СКА1946 Герман Титов. Не видно ни одного сообщения от главного тренера. Разве это нормально?
+1
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А еще один раз роману позвонил Бобби Халл и сказал, что рома - тренер от бога
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В КХЛ то они выступать будут. А вот в Ска при таком персонаже вряд-ли.
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Какая же система у него классная
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Ну всё, Остапа понесло....
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Спасибо)
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