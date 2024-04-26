Роман Ротенберг: «Харламов – один из самых грандиозных нападающих в истории хоккея. Дай бог, ребята в СКА будут играть как он. Всегда будем стремиться развивать игроков до такого уровня»

Роман Ротенберг надеется, что хоккеисты СКА будут играть как Валерий Харламов.

Тренер высказался о победе « » в Кубке Харламова. Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

– Какая ценность этого Кубка Харламова? Как вы это видите?

– Стать чемпионом МХЛ очень ценно. Это всего лишь второй Кубок Харламова в истории нашего клуба. И так сложилось, что СКА сначала завоевал , это случилось дважды (2015, 2017). И только потом мы сумели первый раз в истории в 2022 году победить в плей-офф МХЛ. А ведь клубная история СКА идет с 1946 года, но чемпионами по молодежи мы не были.

Эта победа крайне важна для СКА. Мы в каждом сезоне берем трофеи. В прошлом году взяли , став лучшими в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стремимся к тому, чтобы выиграть все соревнования.

Конечно, мы хотим снова завоевать Кубок Гагарина. И взять Кубок Петрова, победив в . Везде серьезная конкуренция, но мы очень стараемся, поверьте.

Молодежка – наш фундамент, наше будущее. Мы ведем системную работу, при которой все наши клубы хотят следовать одной игровой модели. Это серьезный труд, на это уходят годы, чтобы выстроить систему в деталях, подобрать тренерский состав и хоккеистов. Это непростая задача. И поэтому так важно, что мы побеждаем на уровне МХЛ.

для нас имеет огромное значение. Уже потому, что трофей назван так в честь нашего великого нападающего Валерия Харламова. Один из самых грандиозных нападающих в истории мирового хоккея. Дай бог, что наши ребята в СКА будут играть как Харламов.

– Это возможно?

– Знаете, мне однажды позвонил легендарный тренер Владимир Владимирович Юрзинов. И он говорит: «Рома, ты знаешь, кого мне напоминает Вася Глотов?» – «Кого же?» – «Валерия Харламова».

– Ничего себе.

– Но Юрзинов сам видел, как играет Валерий Харламов. И это не просто слова. Он как тренер работал с Харламовым в сборной СССР. Это очень интересная параллель. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы развивать наших игроков до такого уровня.

Есть два критерия труда – результат и развитие. На уровне МХЛ мы видим, что сработали оба фактора. И взят кубок, и наши ребята прогрессируют. Многие вышли на совершенно новый уровень, и они скоро будут выступать в КХЛ. Вот увидите! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.