Плющев о ЧМ: «Буду смотреть, надо знать своих врагов. Демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо – довольно странные»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по хоккею.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Чемпионат мира буду смотреть по мере возможности. Для человека, который занимается хоккеем, он должен вызывать интерес при любых обстоятельствах. Там представлены сборные, с которыми нам придется впоследствии бороться.

Для того чтобы побеждать соперника, его надо знать. А для того чтобы его знать, его нужно видеть.

Все эти демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо, довольно странные. Даже если и не надо, то знать своих врагов надо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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7 комментариев
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кругом враги....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ничто так не об’единяет граждан страны, как наличие общих врагов.
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Наверняка хоккеисты сборной Швеции планируют в будущем захватить Петербург, поэтому конечно за врагами надо смотреть
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Сначала кругом все «Враги», а потом, вдруг, все кругом «Русофобы». Вот жеж негодяи!
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Наш Бэдс с клюшкой в руках приготовился оккупировать Москву :)😁😁😁
Вот же гад кленовый :)
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Балбес
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твой главный враг - продукт 40 градусов крепости
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