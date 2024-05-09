Плющев о ЧМ: «Буду смотреть, надо знать своих врагов. Демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо – довольно странные»

Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по хоккею.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Чемпионат мира буду смотреть по мере возможности. Для человека, который занимается хоккеем, он должен вызывать интерес при любых обстоятельствах. Там представлены сборные, с которыми нам придется впоследствии бороться.

Для того чтобы побеждать соперника, его надо знать. А для того чтобы его знать, его нужно видеть.

Все эти демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо, довольно странные. Даже если и не надо, то знать своих врагов надо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.