Плющев о самом ценном игроке сезона в КХЛ: «Отдал бы голос за Буше – тащит «Авангард» не первый сезон. Нравится размер ноги – ну как можно определять, что нравится в игроке?»

Теги Авангард Владимир Плющев КХЛ Советский спорт Никита Гусев Динамо Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о том, кто станет самым ценным игроком КХЛ.

Ранее стало известно, что в тройку претендентов на приз «Золотая клюшка», вручаемый лучшему игроку регулярного чемпионата, попали Рид Буше и Владимир Ткачев из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».

– Я бы отдал голос за Буше. Во-первых, он очень разносторонний игрок, внес достаточно большой вклад в успехи своей команды, которую тащит не первый сезон.

– Какие качества нравятся в нем больше всего?

– Размер ноги. Ну как можно определять, что нравится в игроке? Это достаточно неординарный хоккеист, всегда обращает на себя внимание соперников, отдает всего себя игре.

– Почему Никита Гусев не лучший?

– Он выходит в меньшинстве реже, чем Буше, а это о многом говорит, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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