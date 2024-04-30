Владимир Плющев: «В вылете «Тампы» нет ничего особенного, «Флорида» была лучше подготовлена. Это хоккей, побеждает сильнейший»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Владимир Плющев НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев высказался о вылете «Тампы» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Флорида» выиграла пятый матч серии с «Лайтнинг» со счетом 6:1. «Тампа» вылетела из плей-офф, проиграв серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

«Это спорт, это хоккей. Все когда-то проигрывают. В этой паре «Флорида» была лучше подготовлена и вот результат – заслуженная победа. Они смогли правильно избрать тактику и стратегию в матче, и поэтому заслуженно идут дальше.

В НХЛ слабых команд нет, поэтому говорить о том, что кто-то сделал что-то не так, не приходится. В вылете «Тампы» нет ничего особенного. Это хоккей, и здесь побеждает сильнейший», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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