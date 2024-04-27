Владимир Плющев: «Какие мы лидеры мирового хоккея? Проиграли 12 ЧМ и 6 Олимпиад. У скаутов из Северной Америки не очень большое желание приобретать наших игроков»

Владимир Плющев высказался касательно уровня хоккея в России.

Плющев отметил, что уровень Фонбет Чемпионата КХЛ за последние 15 лет стал слабее.

«Я общался со скаутами из Северной Америки, у них не очень большое желание приобретать наших игроков.

О каком уровне нашего хоккея можно говорить? Какие мы лидеры мирового хоккея?

Мы проиграли 12 чемпионатов мира подряд и шесть Олимпийских игр. Причем тут наша международная изоляция?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.