Владимир Плющев: «Какие мы лидеры мирового хоккея? Проиграли 12 ЧМ и 6 Олимпиад. У скаутов из Северной Америки не очень большое желание приобретать наших игроков»
Владимир Плющев высказался касательно уровня хоккея в России.
Плющев отметил, что уровень Фонбет Чемпионата КХЛ за последние 15 лет стал слабее.
«Я общался со скаутами из Северной Америки, у них не очень большое желание приобретать наших игроков.
О каком уровне нашего хоккея можно говорить? Какие мы лидеры мирового хоккея?
Мы проиграли 12 чемпионатов мира подряд и шесть Олимпийских игр. Причем тут наша международная изоляция?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Ну а то что мы не номер 1, а топ 3, так это все равно весомо.