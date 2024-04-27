Владимир Плющев: «Какие мы лидеры мирового хоккея? Проиграли 12 ЧМ и 6 Олимпиад. У скаутов из Северной Америки не очень большое желание приобретать наших игроков»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владимир Плющев высказался касательно уровня хоккея в России.

Плющев отметил, что уровень Фонбет Чемпионата КХЛ за последние 15 лет стал слабее. 

«Я общался со скаутами из Северной Америки, у них не очень большое желание приобретать наших игроков.

О каком уровне нашего хоккея можно говорить? Какие мы лидеры мирового хоккея?

Мы проиграли 12 чемпионатов мира подряд и шесть Олимпийских игр. Причем тут наша международная изоляция?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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8 комментариев
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У него прикол такой: говорить вещи нормальные и чередовать их с дичью?
+7
0
+7
Ответ Муса Баркин
Ну хоть что то здравое сказано
Ну тут в другую сторону идиотия. Желания у них нет наших игроков забирать, ага ага.
Ну а то что мы не номер 1, а топ 3, так это все равно весомо.
+4
0
+4
Ну хоть что то здравое сказано
+7
-4
+3
Выиграли 4 МЧМ из 30))))
+2
-1
+1
///База
+1
-1
0
Ответ Александр Русанов
Ну тут в другую сторону идиотия. Желания у них нет наших игроков забирать, ага ага. Ну а то что мы не номер 1, а топ 3, так это все равно весомо.
топ 5
0
0
0
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