Плющев о СКА в плей-офф: «Сдается, что штаб рассчитывал на практику, а не на теорию. У них слабая аналитическая группа. Аналитики должны четко докладывать, давать рекомендации»

Владимир Плющев высказался о выступлении СКА в плей-офф-2024.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии против «Автомобилиста» (1-4).

– Сдается, что тренерский штаб СКА очень рассчитывал на практику, а не на теорию. Иначе ребята, которые руководили командой, знали бы, что есть такая наука – психология личности, коллектива.

Ну нельзя, если лидер сыграл не так ярко, как хотелось тренеру, сразу переводить его в четвертое звено или отправлять на скамейку. У игроков появляется неуверенность в своих собственных силах, создается нервозность в коллективе.

– Представить можно.

– У меня были достаточно сильные учителя, но при всей своей жесткости и требовательности к подопечным никогда не ставил на одну ступень молодого и опытного игрока.

Если «старику» что-то и высказывалось, то наедине, когда никто ничего не слышал. И после какой-то неяркой игры его не мог сразу ждать перевод в четвертое звено.

А в СКА звенья постоянно мешались. То появлялось одно сочетание, то другое. Могу предположить, что в мозгах отдельных игроков было.

– Каша, скорее всего.

– Поэтому и говорю, что практика это одно, а теория – другое... Уже заявлял, что в слабая аналитическая группа. Аналитики должны четко докладывать, что в команде происходит, и давать свои рекомендации. Когда же говорят лишь те слова, которые хочет слышать главный тренер, то и получается, как у армейцев, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.