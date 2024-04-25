Более 12 тысяч зрителей посетили презентацию «Юты» с игроками «Аризоны». Забронировано 29 тысяч абонементов на игры команды

Хоккеисты «Юты» были представлены болельщикам в Солт-Лейк-Сити.

НХЛ объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Хоккеисты, игравшие за «Койотис», впервые прибыли в Солт-Лейк-Сити после создания клуба в Юте.

На арене Delta Center состоялась презентацию команды – встречу посетили 12 400 зрителей. Также отмечается, что внесено уже 29 тысяч депозитов на абонементы на матчи команды.

Перед презентацией хоккеистам провели экскурсию по арене и среди прочего показали раздевалку баскетбольного клуба «Юта Джаз».

Фото: официальный сайт НХЛ