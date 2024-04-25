Более 12 тысяч зрителей посетили презентацию «Юты» с игроками «Аризоны». Забронировано 29 тысяч абонементов на игры команды

Теги Аризона фото НХЛ Юта Хоккей

Хоккеисты «Юты» были представлены болельщикам в Солт-Лейк-Сити.

НХЛ объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Хоккеисты, игравшие за «Койотис», впервые прибыли в Солт-Лейк-Сити после создания клуба в Юте.

На арене Delta Center состоялась презентацию команды – встречу посетили 12 400 зрителей. Также отмечается, что внесено уже 29 тысяч депозитов на абонементы на матчи команды.

Перед презентацией хоккеистам провели экскурсию по арене и среди прочего показали раздевалку баскетбольного клуба «Юта Джаз».

Фото: официальный сайт НХЛ

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Непривычен для койотов такой огромный интерес)
+8
0
+8
Ответ Дима Миронов
Интересно в ЛА на крипто ком играют Кингс, Лейкерс, Клипперс у всех своя отдельная раздевалка или каждый раз меняют)
У каждого своя. Был там на экскурсии в 2009 году. Тогда она еще называлась стейпл центр
+5
0
+5
Даже странно, что в Юте не сделали команду НХЛ раньше. Мне кажется, один из самых подходящих штатов в США для хоккейной команды. Хотя, я американские реалии плохо знаю. Может, там какие-то ограничения есть: маленький рынок, или штат бедный. В общем, хз, чего так долго тянули.
+4
0
+4
Ответ Frontex
29 тысяч депозитов на 16 тысяч мест? В чем прикол?
видимо, лотерея будет
интерес надо было изучить
+4
0
+4
С детства за "Юта Мормонс"!
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
Интересно в ЛА на крипто ком играют Кингс, Лейкерс, Клипперс у всех своя отдельная раздевалка или каждый раз меняют)
На самом деле своя раздевалка на таких аренах немного неправильно понимать , на арене команда только играет и раздевалка банально чтобы переодетая со всеми минимальными удобствами , основной же размах идет на тренировочных катках , у Кинг он например около международного аэропорта в Манхеттене бич
+1
0
+1
29 тысяч депозитов на 16 тысяч мест?
В чем прикол?
0
0
0
Интересно в ЛА на крипто ком играют Кингс, Лейкерс, Клипперс у всех своя отдельная раздевалка или каждый раз меняют)
+1
-1
0
Бизнес возможности они четко секут- потом эти абонементщики свои билеты на тикет мастере продавать будут. В условиях ажиотажа первого года это беспроигрышный бизнес
0
0
0
Интересно, какие цвета будут у новой команды. Наверное, банально - синие с каким-то добавочным цветом.
0
0
0
Ну, по крайней мере, болельщики будут на трибунах.
0
0
0
Кто в какой НХЛ рубиться привык (мои любимые 2004 и 2006), давайте зайдем, и сыграем против койотов, помянем команду))
0
0
0
Там проблема в арене в том, что для зрителей на трибунах сзади ворот не будут видны ближние ворота. Даже по фотке это видно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий