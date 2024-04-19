Ингрэм о переезде в Юту: «Мне легко – у меня нет дома в Аризоне. Но есть люди с семьями, которым приходится менять детям школу. Речь о жизнях, которые мы переворачиваем»

Коннор Ингрэм поделился мнением о переезде «Аризоны» в Юту.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Койотис» переедут в Солт-Лейк-Сити и сменят название.

«Думаю, мы все с нетерпением ждем поездки. Мне очень нравится Солт-Лейк-Сити, каждый год останавливаюсь там по пути домой. Буду скучать по Аризоне, но если вы собираетесь переехать, это хорошее место.

Сколько человек могут сказать, что они переехали с франшизой НХЛ? Для многих из нас это неизведанные воды, и мы просто пытаемся разобраться по ходу дела.

Для таких, как я, это захватывающе – не уезжать из Аризоны, а просто отправиться в новое место и увидеть его. Это просто. У меня нет здесь дома, нет детей. Парни вроде меня уже привыкли к такому.

Но есть люди с семьями, есть те, кто меняет детям школу, сотрудники, которым нужно покупать дома. Речь идет не о переезде хоккейной команды. Речь идет о жизнях людей, которые мы переворачиваем, и я думаю, что нужно помнить об этом.

Многим из тех, кто не получает заслуженного признания, предстоит провести большую работу, чтобы все получилось. Для таких, как я, это легко, но есть люди, для которых это сложнее, без сомнения», – сказал вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм.