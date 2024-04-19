Ингрэм о переезде в Юту: «Мне легко – у меня нет дома в Аризоне. Но есть люди с семьями, которым приходится менять детям школу. Речь о жизнях, которые мы переворачиваем»

Теги Аризона НХЛ Коннор Ингрэм Юта Хоккей

Коннор Ингрэм поделился мнением о переезде «Аризоны» в Юту.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Койотис» переедут в Солт-Лейк-Сити и сменят название.

«Думаю, мы все с нетерпением ждем поездки. Мне очень нравится Солт-Лейк-Сити, каждый год останавливаюсь там по пути домой. Буду скучать по Аризоне, но если вы собираетесь переехать, это хорошее место.

Сколько человек могут сказать, что они переехали с франшизой НХЛ? Для многих из нас это неизведанные воды, и мы просто пытаемся разобраться по ходу дела.

Для таких, как я, это захватывающе – не уезжать из Аризоны, а просто отправиться в новое место и увидеть его. Это просто. У меня нет здесь дома, нет детей. Парни вроде меня уже привыкли к такому.

Но есть люди с семьями, есть те, кто меняет детям школу, сотрудники, которым нужно покупать дома. Речь идет не о переезде хоккейной команды. Речь идет о жизнях людей, которые мы переворачиваем, и я думаю, что нужно помнить об этом.

Многим из тех, кто не получает заслуженного признания, предстоит провести большую работу, чтобы все получилось. Для таких, как я, это легко, но есть люди, для которых это сложнее, без сомнения», – сказал вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм.

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15 комментариев
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Миллионеры в соседний штат переезжают. Трагедия.
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+23
Ответ dosatuy
Странные суждения. Карьера хоккеиста из этого и состоит в основном, переездах, если только вы не Кросби или Капризов и подобные.
ну он скорее про остальных работников клуба, не про игроков
+22
-1
+21
ну, так то было много людей, которых из Флориды или Лос Анжелеса меняли в Оттаву или Детройт. Такова жизнь. Благо денег им норм сыпят, дома можно в каждом городе покупать.
Персонал, да, ну тоже сходную работу найдут. Или сам Кейси со своих миллионов может им немного скинуть, если так волнуется.
+9
-2
+7
Ответ ральф шумахер
ну, так то было много людей, которых из Флориды или Лос Анжелеса меняли в Оттаву или Детройт. Такова жизнь. Благо денег им норм сыпят, дома можно в каждом городе покупать. Персонал, да, ну тоже сходную работу найдут. Или сам Кейси со своих миллионов может им немного скинуть, если так волнуется.
Он здесь рассуждал не только и не столько о хоккеистах. людей, работающих не на льду значительно больше, чем парней с коньками наперевес
+9
-2
+7
Ответ ТимТалер
Миллионеры в соседний штат переезжают. Трагедия.
Весь прикол ещё в том что в НХЛ меняют людей пачками, в любой момент ты должен быть готов к переезду.
+7
-1
+6
Странные суждения. Карьера хоккеиста из этого и состоит в основном, переездах, если только вы не Кросби или Капризов и подобные.
+7
-3
+4
Получается, сын Шэйна Доуна не будет как отец легендой Аризоны)
+3
0
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Правильно сказал вратарь Аризоны.
Только полные идиоты этого не понимают.
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Так любого хоккеиста могут обменять, он может травмироваться, закончить карьеру.
Такая работа. Женам, семьям нужно быть готовым к переездам, разлукам, не вростать в землю.
Да многим людям приходится переезжать, мигрировать, это нормально, это дает возможность улучшать свою жизнь и жизнь своей семьи.
А учитывая нынешние возможности коммуникации, возможность хоть ежедневно безлимитно через экран общаться с родственниками и друзьями, то вообще песня по сравнению с прошлым.
Когда люди писали письма, отсылали телеграммы за деньги, и звонили за приличные деньги, отстояв очередь на переговорном пункте.
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Ответ shafigullin.manufacture
Получается, сын Шэйна Доуна не будет как отец легендой Аризоны)
Будет легендой, но уже Юты
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Это бизнес, никто не застрахован от переезда. Меняли даже Гретцки
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ой в треде средний класс с 17 тысячами обнуляет чужие проблемы глядя в окно своих панельников.
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Ответ ральф шумахер
так я это упомянул, ты читать не умеешт?
А вы (мы с вами на ты не переходили) не хамить не умеете
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