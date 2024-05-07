Федор Канарейкин: «Беларусь и Казахстан – команды не уровня России. Они не очень конкурентоспособны, нет серьезного соперничества»

Федор Канарейкин оценил силу сборных Беларуси и Казахстана.

В рамках Лига Ставок Большого тура сборной «Россия 25» проводит серию матчей с этими соперниками. Команда Романа Ротенберга обыграла Казахстан со счетом 1:0 и дважды Беларусь – 6:0 и 4:0.

«Россия 25» проведет еще два матча с Беларусью.

«Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России. Они не очень конкурентоспособны. Пока наши ворота вообще остаются на замке.

Возможно, в этих командах сейчас собраны не самые сильные хоккеисты. Квартальнов (главный тренер сборной Беларуси – Sports) может смотреть ближайший резерв. Но пока серьезного соперничества между нашими командами нет.

Даже в прошлом году матчи были более напряженными, было больше давления и удалений», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.