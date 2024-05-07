Канарейкин о Кубке Стэнли: «Тампа» и «Вегас» вылетели – происходят неожиданности. Значит, уровень НХЛ растет – появляются новые претенденты»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Даллас Федор Канарейкин НХЛ Советский спорт Вегас Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о нынешнем плей-офф НХЛ.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» уступил в серии первого раунда «Далласу» со счетом 3-4 и не смог защитить титул. «Тампа-Бэй» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) и завершила сезон.

«Как мы видим, неожиданности в плей-офф происходят.

Действующие чемпионы «Вегас» вылетели. «Тампа» ранее покинула розыгрыш. Тем интереснее наблюдать за текущим розыгрышем Кубка Стэнли. Раз даже заправские фавориты вылетают в первой стадии.

Это говорит, что общий уровень лиги растет. Конкуренция повышается. Каждый сезон появляются новые претенденты на титул», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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5 комментариев
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Нет тут никаких неожиданностей. Просто плов НХЛ в принципе стал практически непредсказуем. Реально удивить могли разве что Айлендерс и Вашингтон, но они как раз ожидаемо вылетели. Уровень конкуренции огромный.
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Ну как раз таки фаворитами всё-таки были Флорида и Даллас.
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Это точно комментарий тренера? Жесть конечно, на сколько он разбирается в хоккее.
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А где тут неожиданности?)) Флорида и в прошлом сезоне играла в финале, а сейчас стала еще мощнее, а Даллас выиграл Западную конференцию и состав очень сбалансирован.
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ну если смотреть НХЛ из выпусков матч ТВ двухлетней давности то да
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