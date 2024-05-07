Канарейкин о Кубке Стэнли: «Тампа» и «Вегас» вылетели – происходят неожиданности. Значит, уровень НХЛ растет – появляются новые претенденты»

Федор Канарейкин поделился мнением о нынешнем плей-офф НХЛ.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» уступил в серии первого раунда «Далласу» со счетом 3-4 и не смог защитить титул. «Тампа-Бэй» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) и завершила сезон.

«Как мы видим, неожиданности в плей-офф происходят.

Действующие чемпионы «Вегас» вылетели. «Тампа» ранее покинула розыгрыш. Тем интереснее наблюдать за текущим розыгрышем Кубка Стэнли. Раз даже заправские фавориты вылетают в первой стадии.

Это говорит, что общий уровень лиги растет. Конкуренция повышается. Каждый сезон появляются новые претенденты на титул», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.