Канарейкин о ЧМ-2024: «Без России и Беларуси турнир неполноценный. Смотреть не буду и не интересуюсь»

Федор Канарейкин поделился мнением о ЧМ-2024, который пройдет без России.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

– Не интересуюсь турниром и смотреть не буду. Интереса у меня нет. И без участия России и Беларуси чемпионат неполноценный – это мое мнение.

– Станет ли тур «России 25» интереснее чемпионата мира?

– Не могу сравнивать. Кто-то будет это смотреть, кто-то нет, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.