Канарейкин о ЧМ-2024: «Без России и Беларуси турнир неполноценный. Смотреть не буду и не интересуюсь»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Федор Канарейкин Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт сборная России U25 Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о ЧМ-2024, который пройдет без России.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

– Не интересуюсь турниром и смотреть не буду. Интереса у меня нет. И без участия России и Беларуси чемпионат неполноценный – это мое мнение.

– Станет ли тур «России 25» интереснее чемпионата мира?

– Не могу сравнивать. Кто-то будет это смотреть, кто-то нет, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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6 комментариев
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Особенно без Белоруссии, каждый год в числе фаворитов же
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А что значит «по вашему» сценарию? Просто интересно, какой ярлык ты мне навесил?😁 лично я сторонник сильнейших турниров. Если таких нет, нужно им уделять ровно столько внимания, сколько они заслуживают. Так же проводить плей-офф в это время и не отпускать игроков. Без нхловецев я Олимпиаду не смотрел. Лучше фигурное катание 🤷‍♂️
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Ответ Красная стрела
Дело не в том, что он неполноценный. А в том, что он не только не интересен без своих, но и его уровень сам по себе не представляет ровным счетом ничего🤷‍♂️ многим ли взбредет в голову отказаться от евро 2024, например? 😁 будут смотреть все. От болел до экспертов и действующих тренеров, игроков.
Да, только ирония в том, что ОИ 18 и 22 как раз были переработаны по вашему сценарию. Вот только что там говорили адепты "величайших" побед? Про чьи-то там проблемы?)
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