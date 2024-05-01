Канарейкин о Мичкове: «Если задача – уехать в НХЛ, надо выдержать конкуренцию в СКА. Нужно доказывать»

Федор Канарейкин высказался о возможном отъезде Матвея Мичкова в НХЛ.

Прошлый сезон 19-летний форвард провел в «Сочи» на правах аренды и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Права на него в НХЛ принадлежат «Филадельфии».

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев допустил, что Мичков может уехать в Северную Америку до истечения срока контракта. Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2025/26.

«В своем юном возрасте Мичков уже прошел горнило, судьба его побросала. Сейчас он возвращается из «Сочи», значит, СКА рассчитывает на него. В перспективе о нем было много заявлено: высокий драфт, большие ожидания. Сейчас надо доказывать.

Период в «Сочи» дал ему многое. Но сейчас он будет в команде другого уровня, где должен о себе заявить. Если парень ставит перед собой задачу уехать в НХЛ, то сначала должен выдержать конкуренцию в СКА», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.