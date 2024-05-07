Федор Канарейкин: «Бурмистров не подходит «Спартаку». Он не оправдал ожидания, оказался незабивным. Его хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод»

Федор Канарейкин высказался о возможном уходе Бурмистрова из «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что клуб не планирует предлагать новый контракт .

«Бурмистров абсолютно не пригодится « » в следующем сезоне, он и в минувшем то не дополнял атаку в том объеме, который от него ждали.

Ему доверяли, давали играть в большинстве, в ведущих звеньях, но он оказался незабивным. Его партнеры хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод. К сожалению, не оправдал ожидания.

Этот форвард уже сменил много клубов и нигде не может закрепиться в полном объеме. Если проследить последние годы карьеры, то это хождение от клуба к клубу.

Абсолютно правильное решение спартаковского руководства. Бурмистров ни по каким параметрам не подходит красно-белым: по игре, по ногам, он не поддерживает скоростные атаки», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.