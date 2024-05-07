Федор Канарейкин: «Бурмистров не подходит «Спартаку». Он не оправдал ожидания, оказался незабивным. Его хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод»
Федор Канарейкин высказался о возможном уходе Бурмистрова из «Спартака».
Ранее появилась информация о том, что клуб не планирует предлагать новый контракт Александру Бурмистрову.
«Бурмистров абсолютно не пригодится «Спартаку» в следующем сезоне, он и в минувшем то не дополнял атаку в том объеме, который от него ждали.
Ему доверяли, давали играть в большинстве, в ведущих звеньях, но он оказался незабивным. Его партнеры хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод. К сожалению, не оправдал ожидания.
Этот форвард уже сменил много клубов и нигде не может закрепиться в полном объеме. Если проследить последние годы карьеры, то это хождение от клуба к клубу.
Абсолютно правильное решение спартаковского руководства. Бурмистров ни по каким параметрам не подходит красно-белым: по игре, по ногам, он не поддерживает скоростные атаки», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)
Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)
Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)
Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
Но дальше - без него.