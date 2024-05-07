Федор Канарейкин: «Бурмистров не подходит «Спартаку». Он не оправдал ожидания, оказался незабивным. Его хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод»

Теги Спартак Федор Канарейкин КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Федор Канарейкин высказался о возможном уходе Бурмистрова из «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что клуб не планирует предлагать новый контракт Александру Бурмистрову.

«Бурмистров абсолютно не пригодится «Спартаку» в следующем сезоне, он и в минувшем то не дополнял атаку в том объеме, который от него ждали.

Ему доверяли, давали играть в большинстве, в ведущих звеньях, но он оказался незабивным. Его партнеры хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод. К сожалению, не оправдал ожидания.

Этот форвард уже сменил много клубов и нигде не может закрепиться в полном объеме. Если проследить последние годы карьеры, то это хождение от клуба к клубу.

Абсолютно правильное решение спартаковского руководства. Бурмистров ни по каким параметрам не подходит красно-белым: по игре, по ногам, он не поддерживает скоростные атаки», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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4 комментария
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А что вы вообще ждали от Бурого? Он провел один из своих лучших сезонов. Набрал почти 20 очков. В прошлом году вообще было 5)))
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)

Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
+1
0
+1
А что вы вообще ждали от Бурого? Он провел один из своих лучших сезонов. Набрал почти 20 очков. В прошлом году вообще было 5)))
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)

Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
0
0
0
А что вы вообще ждали от Бурого? Он провел один из своих лучших сезонов. Набрал почти 20 очков. В прошлом году вообще было 5)))
Это его первый год, где его зп более менее соответствовала его игре)

Но Спартаку он точно не нужен на следующий год.
0
0
0
Прям уж совсем лишним на площадке не был.
Но дальше - без него.
0
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