Агент Светлакова: «Локомотив» был заинтересован, но Андрей не хотел к Никитину. Разговор с генменеджером «Трактора» стал определяющим»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Александр Черных Матч ТВ Андрей Светлаков Хоккей

Агент Андрея Светлакова поделился подробностями переговоров с «Трактором».

Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА подписал трехлетний контракт с челябинским клубом. 

– Вы говорили, что Светлаков не перейдет в «Трактор», если главным тренером там останется Алексей Заварухин. Вчера стало известно, что челябинской командой будет руководить канадец Бенуа Гру, сегодня объявили о переходе Андрея. Получается, этот тренер подходит Светлакову?

– Я не знаю, насколько он будет подходить Андрею. Я против Заварухина ничего не имею. Очень хорошо отношусь к его брату Николаю, общаюсь с ним. Но у Светлакова было такое желание и мнение. Не знаю, почему. Может быть, была какая‑то внутренняя информация от ребят или стиль игры не подходил.

Но разговор с генменеджером Алексеем Волковым был определяющим. То, о чем он говорил, как он видит хоккей и организацию клубных процессов, Андрею это импонировало. Поэтому он принял решение подписать контракт с «Трактором».

– Контракт заключен на три года. Можно ли сказать, что это стало важным фактором? Ходили слухи, что «Локомотив» предлагал хорошие условия по зарплате, но давал только двухлетнее соглашение.

– С Ярославлем общения вообще не было. Андрею не был интересен «Локомотив». Ярославль был заинтересован, но он к Никитину не хотел. Предложение «Трактора» для него оптимальное, – сказал агент Александр Черных.

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5 комментариев
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Какой он выбирательный!!)) К этому не хочу, а к этому тем более!!)
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К этому - хочу, к этому - не хочу. Ничёссе... прынцеса))) Очень даже хорошо, что его не будет в Локомотиве! Каждую игру, Светлаков действовал против Шалунова не просто грубо, а подло и грязно. Чувствовался личный подтекст. Хорошо, что не подписали "звезду"!
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Да уж… в Суперлиге такой х не было
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В носу ковыряющийся, вообщем. Оставили бы Заварухина, мимо Челябинска бы пролетел, и мы бы не заметили даже этого персонажа. Агент как то плохо о главных тренерах тут говорит, похоже, какой агент, таковы и его подопечные.
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Ответ Владимир
Какой он выбирательный!!)) К этому не хочу, а к этому тем более!!)
Ну свободный агент, имеет право выбирать
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