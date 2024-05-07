Светлаков подписал с «Трактором» контракт на 3 года: «Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина – то усиление, что необходимо»

Теги ЦСКА Трактор переходы Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Андрей Светлаков Хоккей

«Трактор» подписал с Андреем Светлаковым трехлетний контракт.

Ранее игрок выступал за ЦСКА. Срок соглашения с челябинским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

В регулярном чемпионате 28-летний нападающий отыграл 59 матчей и набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21».

В плей-офф Светлаков провел 5 игр и набрал 1 очко при полезности «0».

«На рынке КХЛ Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов.

Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина – именно то усиление, необходимое «Трактору» в это межсезонье.

Андрей, добро пожаловать в Челябинск!» – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дай бог чтобы все сложилось. Центр это хорошо.
+1
0
+1
шикарный игрок оборонительного плана,трактор переплатил за провинцию ? Уж точно нет. 60 миллионов он точно стоит. любой топовый клуб кхл не отказался бы,от Андея за эту сумму! ну в тракторе 70 будет, тоже пойдет. удачи ему
0
0
0
В группе трактора в вк написано что подписали на 1 сезон.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий