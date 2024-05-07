Светлаков подписал с «Трактором» контракт на 3 года: «Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина – то усиление, что необходимо»

«Трактор» подписал с Андреем Светлаковым трехлетний контракт.

Ранее игрок выступал за ЦСКА. Срок соглашения с челябинским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

В регулярном чемпионате 28-летний нападающий отыграл 59 матчей и набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21».

В плей-офф Светлаков провел 5 игр и набрал 1 очко при полезности «0».

«На рынке КХЛ Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов.

Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина – именно то усиление, необходимое «Трактору» в это межсезонье.

Андрей, добро пожаловать в Челябинск!» – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.