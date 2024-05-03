Агент Сошникова: «Ему нравится в «Тракторе», он хотел бы остаться. В клубе ждут, кто будет тренером. Когда определятся, будут с нами разговаривать»
Агент Никиты Сошникова сообщил, что игрок хотел бы остаться в «Тракторе».
Срок соглашения хоккеиста с челябинским клубом истек 30 апреля.
– Как идут переговоры с «Трактором» насчет Никиты Сошникова?
– В «Тракторе» ждут того, кто будет тренером команды на следующий сезон. Когда определятся, тогда будут с нами разговаривать. На мой взгляд, это логично.
– Сошников хочет остаться в «Тракторе»?
– Да, он хотел бы остаться в Челябинске, ему нравится в «Тракторе». Он говорит, что это хоккейный город. Ему нравилась инфраструктура, болельщики, да и все в целом, – сказал агент Александр Черных.