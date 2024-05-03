Агент Тертышного: «Активно общаемся с «Северсталью». Со стороны «Торпедо» есть интерес. Еще несколько клубов выходили на связь»

Агент Никиты Тертышного высказался о будущем игрока.

30 апреля истек срок контракта нападающего с « ». Он является ограниченно свободным агентом.

«Мы на связи с «Трактором» и обсуждаем разные варианты обмена Никиты Тертышного. Активно общаемся с «Северсталью».

Разговаривали и с уже бывшим генеральным менеджером « » , со стороны этой команды тоже есть интерес. Еще по поводу Тертышного выходили на связь несколько клубов.

В «Северстали» играет его бывший партнер , у них была хорошая связка, которая показывала красивый и результативный хоккей. Поэтому неплохо было бы воссоединить их вместе.

Недавно я общался с Пилипенко, и он сказал, чтобы с удовольствием играл бы с Никитой в одной тройке « », – сказал агент Александр Черных.