Агент Светлакова о переговорах с «Трактором»: «Вышли на финишную прямую. Главный вопрос сейчас – кто будет главным тренером. Тогда уже поставим точку»

Теги Трактор возможные переходы Алексей Заварухин КХЛ Александр Черных Андрей Светлаков Хоккей

Агент Андрея Светлакова рассказал о переговорах с «Трактором».

Форвард ранее покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

– Действительно Андрей Светлаков станет игроком «Трактора»?

– Мы вышли на финишную прямую, сейчас главный вопрос не финансовый, а тот, кто будет главным тренером «Трактора». Тогда уже поставим точку в наших переговорах. Надеюсь, все закончится положительно.

– Светлакову важно, кто будет главным тренером «Трактора»?

– Сейчас всем важно, кто будет главным тренером команды. Все хотят понимать, во что они будут играть и подходит ли им этот тренер, – сказал агент Александр Черных.

«Трактор» продлит контракт с Заварухиным. Тренер и клуб договариваются об условиях (Metaratings)

Светлаков подпишет контракт с «Трактором» на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А разве Трактор не договорился с Заварухиным ?
Коней на переправа несменяют.
+2
0
+2
Заварухин скажите Светлакову))
+2
0
+2
Ответ Xell
Заварухин скажите Светлакову))
Есть его номер?)))
+1
0
+1
Как понимаю, Светлаков не придёт, если останется Заварухин. Но если Леху и менять, то пожалуй только на Быкова.
х3, ничего не понятно. Продолжаем наблюдение.
0
0
0
Я вообще не понимаю, почему игрок выбирает тренера, ему тогда нужно к Ромке в СКА, а потом куда то в Сочи или Ладу.
0
0
0
Ответ Андрей Валерьевич
Есть его номер?)))
Я одного не понял, так говорят, как будто ждут назад возвращения Анвара)) У вас тренер бронзу взял, казалось наигрывай состав и продолжай бороться дальше. Но видимо Трактору так скучно. Или это наброс от агента.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий