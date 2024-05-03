Агент Светлакова о переговорах с «Трактором»: «Вышли на финишную прямую. Главный вопрос сейчас – кто будет главным тренером. Тогда уже поставим точку»
Агент Андрея Светлакова рассказал о переговорах с «Трактором».
Форвард ранее покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.
– Действительно Андрей Светлаков станет игроком «Трактора»?
– Мы вышли на финишную прямую, сейчас главный вопрос не финансовый, а тот, кто будет главным тренером «Трактора». Тогда уже поставим точку в наших переговорах. Надеюсь, все закончится положительно.
– Светлакову важно, кто будет главным тренером «Трактора»?
– Сейчас всем важно, кто будет главным тренером команды. Все хотят понимать, во что они будут играть и подходит ли им этот тренер, – сказал агент Александр Черных.
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Коней на переправа несменяют.
х3, ничего не понятно. Продолжаем наблюдение.