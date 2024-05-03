Агент Светлакова о переговорах с «Трактором»: «Вышли на финишную прямую. Главный вопрос сейчас – кто будет главным тренером. Тогда уже поставим точку»

Агент Андрея Светлакова рассказал о переговорах с «Трактором».

Форвард ранее покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

– Действительно Андрей Светлаков станет игроком « »?

– Мы вышли на финишную прямую, сейчас главный вопрос не финансовый, а тот, кто будет главным тренером «Трактора». Тогда уже поставим точку в наших переговорах. Надеюсь, все закончится положительно.

– Светлакову важно, кто будет главным тренером «Трактора»?

– Сейчас всем важно, кто будет главным тренером команды. Все хотят понимать, во что они будут играть и подходит ли им этот тренер, – сказал агент .

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