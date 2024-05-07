Роман Ротенберг: «Мне приятно играть в Омске, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Это хоккейный город, здесь заложены великие традиции»
Роман Ротенберг высказался о матче сборной «России 25» в Омске.
Сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.
– Насколько для вас лично матч в Омске был особенным, учитывая, что здесь вы получили тренерское образование?
– Здесь всегда играть очень приятно, потому что здесь заложены великие традиции. Отсюда много интересных игроков, здесь были созданы великие команды, которые побеждали в чемпионате России, сильнейшие команды своего времени.
Да, мне приятно здесь играть, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Омск – хоккейный город, болельщики ждали победы, и наша задача была победить с явным преимуществом. Нам это удалось, поэтому всех хочу поблагодарить – и журналистов, и болельщиков, и, конечно, команду.
Я уверен, что в Туле мы должны сыграть еще лучше, потому что с каждой игрой будем добавлять, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
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