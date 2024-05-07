Роман Ротенберг: «Мне приятно играть в Омске, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Это хоккейный город, здесь заложены великие традиции»

Теги СКА ФХР болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о матче сборной «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

– Насколько для вас лично матч в Омске был особенным, учитывая, что здесь вы получили тренерское образование?

– Здесь всегда играть очень приятно, потому что здесь заложены великие традиции. Отсюда много интересных игроков, здесь были созданы великие команды, которые побеждали в чемпионате России, сильнейшие команды своего времени.

Да, мне приятно здесь играть, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Омск – хоккейный город, болельщики ждали победы, и наша задача была победить с явным преимуществом. Нам это удалось, поэтому всех хочу поблагодарить – и журналистов, и болельщиков, и, конечно, команду.

Я уверен, что в Туле мы должны сыграть еще лучше, потому что с каждой игрой будем добавлять, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

 «Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Учился врятли так корочьки получил.
+5
-1
+4
Что он несет?(((
+2
0
+2
Омск - колыбель Ротенберга как великого тренера!
+3
-1
+2
Благодарный ученик вернулся в альма матер, как это мило, аж до блева
+1
0
+1
Ответ Алексей Тор
Учился врятли так корочьки получил.
образование то получил.а вот умнее ли стал вопрос
+1
0
+1
Как звучит:Высшая школа тренеров.Это вам не это)
0
0
0
Ответ Алексей Тор
Учился врятли так корочьки получил.
тоже не очень понятно.что ближе к Питеру школы тренеров не нашлось
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий