Роман Ротенберг: «Мне приятно играть в Омске, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Это хоккейный город, здесь заложены великие традиции»

Роман Ротенберг высказался о матче сборной «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

– Насколько для вас лично матч в Омске был особенным, учитывая, что здесь вы получили тренерское образование?

– Здесь всегда играть очень приятно, потому что здесь заложены великие традиции. Отсюда много интересных игроков, здесь были созданы великие команды, которые побеждали в чемпионате России, сильнейшие команды своего времени.

Да, мне приятно здесь играть, здесь я получил образование, окончил Высшую школу тренеров. Омск – хоккейный город, болельщики ждали победы, и наша задача была победить с явным преимуществом. Нам это удалось, поэтому всех хочу поблагодарить – и журналистов, и болельщиков, и, конечно, команду.

Я уверен, что в Туле мы должны сыграть еще лучше, потому что с каждой игрой будем добавлять, – заявил главный тренер сборной «России 25» .

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