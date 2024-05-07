Крикунов о приглашении Ротенберга на инаугурацию Путина: «Это говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея»

Теги СКА ФХР Владимир Крикунов Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов отметил, что хоккей продолжает завоевывать огромный авторитет.

Бывший главный тренер сборной России высказался о приглашении Романа Ротенберга на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

«То, что Романа пригласили, говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея. Очень важно, что Роман Борисович поедет на это важнейшее мероприятие в хорошем настроении после трех побед сборной над командами Казахстана и Беларуси.

Главу ФХР Владислава Третьяка недавно принимал президент Казахстана господин Токаев, на этой встрече обсуждалась тема развития хоккея в двух странах и сотрудничество. Хоккей продолжает развиваться и завоевывать огромный авторитет.

И не важно, что в настоящий момент наша страна не участвует в чемпионате мира. Статус России всегда был высоким, и у меня нет сомнения: когда наша страна вернется на международную арену, мы быстро завоюем лидирующие позиции», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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24 комментария
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Искренне жалею, что Роман Борисович не возглавляет федерации лапты или подкидного дурака. Ну или даже игры в бутылочку. Я бы с умилением читал тексты от заслуженных людей о росте авторитета подкидного дурака, нашей ведущей роли в мире по бутылочке и межгалактических перспективах лапты!
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да причём тут хоккей. папа выписал сыну пригласительный билет все друзья самого будут там.че людей за идиотов держите.а ещё порядочный пожилой человек. 6 лет потом посмотрим.
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Эх, Владимир Васильич, ты ж мужик наш Кирово-Чепецкий !
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Без Ромы прям никуда, прсто звезда вселенского масштаба.
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Эта балда ещё и президентом станет
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Хоть один Представитель Финляндия и Британии будет на инаугурации.
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Кто из нас ребенка не брал с собой на работу / на свадьбы и на другие мероприятия? Так и тут мальчика Рому папа взял с собой.
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Хоккей в нашей стране был и остаётся очень популярным. И статус Ротенберга никак на это не влияет. Он может хоть завтра прекратить свою деятельность, а хоккей останется популярной и интересной игрой.
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Ответ Coongur
Искренне жалею, что Роман Борисович не возглавляет федерации лапты или подкидного дурака. Ну или даже игры в бутылочку. Я бы с умилением читал тексты от заслуженных людей о росте авторитета подкидного дурака, нашей ведущей роли в мире по бутылочке и межгалактических перспективах лапты!
Подкидного Романа
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Старику самому не противно такую дичь гнать?! Уж небось язык так сточил, что и внукам и правнукам хватит, а все равно лижет и лижет, тьфу!
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Ответ Melnikov1968
Хоккей в нашей стране был и остаётся очень популярным. И статус Ротенберга никак на это не влияет. Он может хоть завтра прекратить свою деятельность, а хоккей останется популярной и интересной игрой.
не, ну оголтелости без него поубавится
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Ответ Melnikov1968
Хоккей в нашей стране был и остаётся очень популярным. И статус Ротенберга никак на это не влияет. Он может хоть завтра прекратить свою деятельность, а хоккей останется популярной и интересной игрой.
лично я из-за появления кхл перестал смотреть российский хоккей так что не нужно недооценивать отрицательное влияние ротенбергов
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а они все так тролят по новостям с ромкой или это психиатрия?
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это говорит о том как же отчаянно старается крикун подтереть Ротенбергу
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Ответ deligy
Кто из нас ребенка не брал с собой на работу / на свадьбы и на другие мероприятия? Так и тут мальчика Рому папа взял с собой.
Как правило, детей на мальчишник не берут.
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Ответ Алексей Тор
Без Ромы прям никуда, прсто звезда вселенского масштаба.
Ну раз пригласили - надо идти.
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Да, трепаться - не баллоны таскать.
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для статуса и важности хоккея приедет Овечкин.
а у Романа просто фамилия такая.
Родня, в смысле.
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Чем бы дитя не тешилось...
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