Крикунов о приглашении Ротенберга на инаугурацию Путина: «Это говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея»

Владимир Крикунов отметил, что хоккей продолжает завоевывать огромный авторитет.

Бывший главный тренер сборной России высказался о приглашении на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

«То, что Романа пригласили, говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея. Очень важно, что Роман Борисович поедет на это важнейшее мероприятие в хорошем настроении после трех побед сборной над командами Казахстана и Беларуси.

Главу ФХР Владислава Третьяка недавно принимал президент Казахстана господин Токаев, на этой встрече обсуждалась тема развития хоккея в двух странах и сотрудничество. Хоккей продолжает развиваться и завоевывать огромный авторитет.

И не важно, что в настоящий момент наша страна не участвует в чемпионате мира. Статус России всегда был высоким, и у меня нет сомнения: когда наша страна вернется на международную арену, мы быстро завоюем лидирующие позиции», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.