Ротенберг про 12011 зрителей на матче в Омске: «Слезы радости! Огромная благодарность каждому!»

Теги болельщики фото Сборная Беларуси по хоккею G-Drive Арена Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о посещаемости матча «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

Матч на «G-Drive Арене» посетили 12 011 зрителей.

«Слезы радости! Огромная благодарность каждому!

Всех с победой!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез

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5 комментариев
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Наркоман чертов, вызовите уже полицию кто-нибудь!
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Слёзы… но не радости, Рома… не радости(((
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Рома плакса.
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