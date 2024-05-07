Ротенберг про 12011 зрителей на матче в Омске: «Слезы радости! Огромная благодарность каждому!»
Роман Ротенберг высказался о посещаемости матча «России 25» в Омске.
Сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.
Матч на «G-Drive Арене» посетили 12 011 зрителей.
«Слезы радости! Огромная благодарность каждому!
Всех с победой!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез