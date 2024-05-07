Ротенберг про 12011 зрителей на матче в Омске: «Слезы радости! Огромная благодарность каждому!»

Роман Ротенберг высказался о посещаемости матча «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

Матч на « » посетили 12 011 зрителей.

«Слезы радости! Огромная благодарность каждому!

Всех с победой!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез