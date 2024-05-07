Ротенберг выложил фото с губернатором Омской области и Третьяком: «Вперед, Россия! Спасибо, Омск! Все только начинается!»

Теги ФХР Владислав Третьяк фото Сборная Беларуси по хоккею G-Drive Арена Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Виталий Хоценко Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото с губернатором Омской области после игры сборной.

«Россия 25» обыграла команду Беларуси на «G-Drive Арене» в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

Главный тренер сборной «России 25» выложил фото с губернатором Омской области Виталием Хоценко и главой ФХР Владиславом Третьяком.

«Вперед, Россия! Спасибо, Омск!

Все только начинается!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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14 комментариев
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Есть мем такой - "Не пытайтесь покинуть Омск"..... Мемчик, не подведи! Оставь их всех себе!)
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Капец, только сейчас увидел как выглядит наш губер😬
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Да понятно что все только начинается. Присосались, хрен оторвать теперь...
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Никак не отпустит его дуй в Тулу уже ,пряников похавй.
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Прокатите Романа на омском метро.
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Даже пятиклассники знают, что после обращения нужно ставить запятую. Вперед, Россия! Спасибо, Омск! Он еще и безграмотный.
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Ответ urloff
Прокатите Романа на омском метро.
Тогда ведь и в библиотеку им. Пушкина заходить придется, которая недалеко от станции, и рассказывать миру, как два кудрявых гения повлияли на страну: один стал одним из основоположников русского языка, а второй - русской "шайбы".
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Я думаю, что и Ротенберг, и Хоценко за последний год были на арене примерно равное количество раз (1-2). Теперь Рома обнимается с Виталием, и оба трубят во все концы, как здорово в Омске развит хоккей. Лучше бы остановочные комплексы, выглядящие постыдно и убого, отремонтировали, которые на Лукашевича находятся (у стадиона), чем популизмом заниматься. И интересно, доехал ли Йозик до СибГУФКа, чтоб хоть глазком на тот вуз глянуть, что путевку в тренерскую жизнь дал?
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Отличный матч , спасибо Омск , отличная арена , правильное решение что провели в регионах эти игры .
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Где начало того конца, которым оканчивается это начало ?
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Если это начало, страшно представить что будет в середине и конце:)
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Ответ Ursosan
Есть мем такой - "Не пытайтесь покинуть Омск"..... Мемчик, не подведи! Оставь их всех себе!)
А ещё есть и такая шутка про Омск - "У каждого новорожденного там в свидетельстве о рождении написано: "Место рождения - г. Омск".
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Ответ Большое сердце Неймара
Капец, только сейчас увидел как выглядит наш губер😬
а я сейчас не знаю.... фото же не подписано где кто..
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Ответ Большое сердце Неймара
Капец, только сейчас увидел как выглядит наш губер😬
Он слева или справа?
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