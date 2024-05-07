Ротенберг выложил фото с губернатором Омской области и Третьяком: «Вперед, Россия! Спасибо, Омск! Все только начинается!»
Роман Ротенберг выложил фото с губернатором Омской области после игры сборной.
«Россия 25» обыграла команду Беларуси на «G-Drive Арене» в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.
Главный тренер сборной «России 25» выложил фото с губернатором Омской области Виталием Хоценко и главой ФХР Владиславом Третьяком.
«Вперед, Россия! Спасибо, Омск!
Все только начинается!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.