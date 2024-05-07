Георгий Романов о том, что Набоков как папа для русских в «Сан-Хосе»: «Да, такое присутствует. Он помогает в бытовом плане, советует, как быстрее адаптироваться»

Георгий Романов рассказал о роли Евгения Набокова в «Сан-Хосе».

– Какова сейчас роль в работе с вратарями системы?

– Он в данной ситуации занимает пост директора по вратарям «Сан-Хосе». Он выходит на тренировки как тренер вратарей в , в « », разбираем с ним полноценно игры, игровые моменты, работаем с ним до начала ледовых занятий.

Евгений Викторович только не ездит с нами на выездные матчи.

– Николай Кныжов говорил, что он вообще папа для всех русских в команде.

– Да, такое присутствует. Он взрослый русский человек в системе, но у нас отношения с ним как игрока и тренера в основном.

Он помогает нам в бытовом плане, подсказывает, советует, как быстрее адаптироваться, что лучше посещать в окрестностях города, – сказал вратарь системы « » .