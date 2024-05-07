Георгий Романов о том, что русские вратари становятся модой в Америке: «Возможно. Есть тенденция. Много наших голкиперов приезжает, у нас сильная школа»

Георгий Романов высказался о моде на русских вратарей в Америке.

– Вы стали 13-м русским вратарем, который сыграл в этом сезоне . За счет чего такой прорыв случился?

– За счет работы, веры в себя и терпения. Я понимал, что, если правильно и честно выполнять свою работу, этот шанс появится, и я старался его использовать.

Подходил к работе и тренировкам правильно, спасибо Евгению Викторовичу [ ] за то, что весь сезон направлял, помогал, подсказывал.

– Можно ли сказать, что русские вратари становятся модой в Америке?

– Возможно. Есть тенденция, много наших голкиперов приезжает сюда, у нас сильная школа. Я думаю, как-то замечают и понимают, что русские вратари любят усердно работать, идут до конца, – сказал вратарь системы « » .