Георгий Романов о том, что русские вратари становятся модой в Америке: «Возможно. Есть тенденция. Много наших голкиперов приезжает, у нас сильная школа»
Георгий Романов высказался о моде на русских вратарей в Америке.
– Вы стали 13-м русским вратарем, который сыграл в этом сезоне НХЛ. За счет чего такой прорыв случился?
– За счет работы, веры в себя и терпения. Я понимал, что, если правильно и честно выполнять свою работу, этот шанс появится, и я старался его использовать.
Подходил к работе и тренировкам правильно, спасибо Евгению Викторовичу [Набокову] за то, что весь сезон направлял, помогал, подсказывал.
– Можно ли сказать, что русские вратари становятся модой в Америке?
– Возможно. Есть тенденция, много наших голкиперов приезжает сюда, у нас сильная школа. Я думаю, как-то замечают и понимают, что русские вратари любят усердно работать, идут до конца, – сказал вратарь системы «Сан-Хосе» Георгий Романов.
и не предвидится.
что за идиот задал такой вопрос? в НХЛ играют лучшие.
Точка.