Георгий Романов о том, что русские вратари становятся модой в Америке: «Возможно. Есть тенденция. Много наших голкиперов приезжает, у нас сильная школа»

Теги Сан-Хосе Евгений Набоков НХЛ Чемпионат.com Георгий Романов Хоккей

Георгий Романов высказался о моде на русских вратарей в Америке.

– Вы стали 13-м русским вратарем, который сыграл в этом сезоне НХЛ. За счет чего такой прорыв случился?

– За счет работы, веры в себя и терпения. Я понимал, что, если правильно и честно выполнять свою работу, этот шанс появится, и я старался его использовать.

Подходил к работе и тренировкам правильно, спасибо Евгению Викторовичу [Набокову] за то, что весь сезон направлял, помогал, подсказывал.

– Можно ли сказать, что русские вратари становятся модой в Америке?

– Возможно. Есть тенденция, много наших голкиперов приезжает сюда, у нас сильная школа. Я думаю, как-то замечают и понимают, что русские вратари любят усердно работать, идут до конца, – сказал вратарь системы «Сан-Хосе» Георгий Романов.

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1 комментарий
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а вот моды на русских центрфорвардов нет нигде в мире.
и не предвидится.

что за идиот задал такой вопрос? в НХЛ играют лучшие.
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