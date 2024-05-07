Георгий Романов: «В Калифорнии высокие налоги. Аренда квартиры стоит 3 тысячи долларов в среднем – это однокомнатная, без мебели. Непросто отложить на отпуск – приходится ужиматься»

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Николай Кныжов Чемпионат.com деньги Георгий Романов Хоккей

Вратарь системы «Сан-Хосе» Георгий Романов рассказал о жизни в Калифорнии.

– Где живете сейчас?

– В Сан-Хосе. Первые месяцы снимали у Николая Кныжова, он был на сборах в Аризоне, а потом сняли квартиру, где мы до сих пор живем. Она находится в центре города, в пяти минутах езды от арены.

– Многие наши игроки говорят, что на зарплату АХЛ в Калифорнии прожить сложно. Были с этим проблемы?

– Да, тут высокие налоги, очень высокая стоимость аренды жилья. Из-за этого непросто отложить желаемую сумму на лето, на отпуск – приходится в чем-то ужиматься и экономить.

Аренда квартиры в среднем стоит 3 тысячи долларов – это однокомнатная, одна спальня, один туалет, без мебели, плюс сверху коммунальные платежи и парковка, – сказал вратарь системы «Сан-Хосе» Георгий Романов.

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2 комментария
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Почти весь сезон в фарме провёл поэтому получил, где-то 90 тыс баксов. Ну половина (даже чуть больше) на налоги и агенту итого на руки 40 тыс - трёшка от 40 не так много, люди и поболее (в плане доли дохода) за аренду отдают.
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В центре города, но приходится ужиматься
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