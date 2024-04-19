Вратарь «Сан-Хосе» Романов вышел на замену во 2-м матче подряд. Он отразил все 14 бросков в игре с «Калгари»

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов вышел на замену во 2-м подряд матче.

Сегодня 24-летний россиянин заменил Девина Кули во втором периоде заключительного матча регулярного чемпионата с « » (1:5).

26-летний американец пропустил 5 шайб после 23 бросков. Романов, в свою очередь, отразил все 14 бросков по своим воротам.

Российский вратарь, в прошлом сезоне игравший за «Горняк» в ВХЛ, дебютировал в лиге в матче с «Эдмонтоном» (2:9), также выйдя на замену.

В двух неполных играх в НХЛ Георгий пропустил 1 шайбу.

В текущем сезоне он также провел 29 матчей в АХЛ за «Барракуду» (9 побед, 90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,14).