Вратарь «Сан-Хосе» Романов вышел на замену во 2-м матче подряд. Он отразил все 14 бросков в игре с «Калгари»

Теги Калгари Сан-Хосе НХЛ Георгий Романов Девин Кули Хоккей

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов вышел на замену во 2-м подряд матче.

Сегодня 24-летний россиянин заменил Девина Кули во втором периоде заключительного матча регулярного чемпионата с «Калгари» (1:5). 

26-летний американец пропустил 5 шайб после 23 бросков. Романов, в свою очередь, отразил все 14 бросков по своим воротам.

Российский вратарь, в прошлом сезоне игравший за «Горняк» в ВХЛ, дебютировал в лиге в матче с «Эдмонтоном» (2:9), также выйдя на замену. 

В двух неполных играх в НХЛ Георгий пропустил 1 шайбу. 

В текущем сезоне он также провел 29 матчей в АХЛ за «Барракуду» (9 побед, 90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,14). 

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9 комментариев
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Кули они какого-то Девина поставили с самого начала :)
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+27
У парня теперь матчей в нхл 2 раза больше чем в кхл) а говорите колхозная лига, да в нхл пробиться проще)
+21
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+21
Ответ Марат Адилов
У парня теперь матчей в нхл 2 раза больше чем в кхл) а говорите колхозная лига, да в нхл пробиться проще)
в МХЛ он под великим Галкиным сидел, без шансов было, а в НХЛ Кули всякие стоят на воротах...
Шансы у Романова на следующий сезон весьма неплохие в системе Шаркс
+15
0
+15
Ответ Seema
в МХЛ он под великим Галкиным сидел, без шансов было, а в НХЛ Кули всякие стоят на воротах... Шансы у Романова на следующий сезон весьма неплохие в системе Шаркс
Так тут и репутация нашей вратарской школы сыграла. Это сейчас модно брать русских вратарей, даже ноунеймов, а в 90е кто там играл-то? Более-менее стабильно Хабибулин да Шталенков, Трефилов бэкапом. Кто там ещё?
+3
0
+3
Ответ Марат Адилов
У парня теперь матчей в нхл 2 раза больше чем в кхл) а говорите колхозная лига, да в нхл пробиться проще)
И в каждой из трёх он вышел на замену, в КХЛ правда только на буллиты вышел, а тут поиграть успел
+1
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+1
Ответ ЭЮЯ
Так тут и репутация нашей вратарской школы сыграла. Это сейчас модно брать русских вратарей, даже ноунеймов, а в 90е кто там играл-то? Более-менее стабильно Хабибулин да Шталенков, Трефилов бэкапом. Кто там ещё?
Ирбе. Советская школа. Невысокий, как белка в колесе крутился.
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Стата в нхл впечатляет) 96.7% 1,01. В среднем за игру🤪
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Ответ Seema
Ирбе. Советская школа. Невысокий, как белка в колесе крутился.
Ирбе хорош был. Ну и у нас играли неплохие ребята - Михайловский, Мухаметов, Вьюхин, Соколов, Тарасов, Подомацкий..
Макс уезжал за океан, но в НХЛ так и не пробился.
Считалось, что они классом ниже, чем вратари НХЛ, но так ли это было на самом деле?
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