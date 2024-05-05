Нюландер о вылете «Торонто»: «Дерьмовое чувство. Не думаю, что есть проблема с ядром команды, мы упорно сражались»
Вильям Нюландер эмоционально высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.
Нападающий оценил игру лидеров «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4).
«Я не думаю, что есть проблема с ядром команды.
Я думаю, мы вносили гребаный вклад на протяжении всей серии. Упорно сражались и дошли до 7-й игры и овертайма.
Дерьмовое чувство», – сказал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер.
Это проклятие? «Торонто» вылетел в первом раунде – 57 лет без Кубка Стэнли
Мэттьюс: 1 гол в 5 матчах
Таварес: 1 гол в 7 матчах
Марнер: 1 гол в 7 матчах
Бертуцци: 1 гол в 7 матчах
Доми: 1 гол в 7 матчах
Вот и все подвиги чудного нападения Торонто.
Атакующий защитник Райлли сделал 3 передачи в этой серии, столько же у не атакующего Любушкина...
Ну и место (Торонто) то еще, был отличный тренер (Бэбкок) - заклевали. А он до сих пор по большому счету создатель этой команды, давший ей кубковую базу