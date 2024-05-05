Нюландер о вылете «Торонто»: «Дерьмовое чувство. Не думаю, что есть проблема с ядром команды, мы упорно сражались»

Теги Торонто Бостон НХЛ Джон Таварес Кубок Гагарина Морган Райлли Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс брань Хоккей

Вильям Нюландер эмоционально высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.

Нападающий оценил игру лидеров «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4).

«Я не думаю, что есть проблема с ядром команды.

Я думаю, мы вносили гребаный вклад на протяжении всей серии. Упорно сражались и дошли до 7-й игры и овертайма.

Дерьмовое чувство», – сказал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер.

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17 комментариев
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Пфф, кто-то удивлён вылету Торонто? Камоооон, удивительно что они дотянули до 7-го матча. Нюландер единственный кто что-то пытался: 3 гола в 4-х матчах. Остальные "лидеры" лидируют только в платёжке.

Мэттьюс: 1 гол в 5 матчах
Таварес: 1 гол в 7 матчах
Марнер: 1 гол в 7 матчах
Бертуцци: 1 гол в 7 матчах
Доми: 1 гол в 7 матчах

Вот и все подвиги чудного нападения Торонто.

Атакующий защитник Райлли сделал 3 передачи в этой серии, столько же у не атакующего Любушкина...
+19
-2
+17
Удивительно, но Нюландер, по сути, единственный из большой четвёрки в составе Торонто, кому не наплевать на результат. Бился в плей-офф и ещё пихал плаксе Марнеру.
+13
-1
+12
Каждый год говорят, что с ядром проблемы нет. Стабильность, однако.
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-1
+9
Ядро команды сжирает всю платёжку, но проблем конечно в нём нет
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Поедет в Прагу или нет, интересно
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За 10 лет в Торонто мог бы уже привыкнуть к этому чувству
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Нужен тренер.
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а что он скажет?
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Болел за них, лидеры облажались. Мало голов
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Ядро хорошее (без всякого сарказма), цена не очень.
Ну и место (Торонто) то еще, был отличный тренер (Бэбкок) - заклевали. А он до сих пор по большому счету создатель этой команды, давший ей кубковую базу
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Хочет сказать, что все 4 миллионера были закрыты так, что нельзя было +1 гол в седьмом матче забить до овертайма?
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Ответ Кино Музыка
Нужен тренер.
Ядро явно не тянет.
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Ответ Дмитрий Кутузов
Пфф, кто-то удивлён вылету Торонто? Камоооон, удивительно что они дотянули до 7-го матча. Нюландер единственный кто что-то пытался: 3 гола в 4-х матчах. Остальные "лидеры" лидируют только в платёжке. Мэттьюс: 1 гол в 5 матчах Таварес: 1 гол в 7 матчах Марнер: 1 гол в 7 матчах Бертуцци: 1 гол в 7 матчах Доми: 1 гол в 7 матчах Вот и все подвиги чудного нападения Торонто. Атакующий защитник Райлли сделал 3 передачи в этой серии, столько же у не атакующего Любушкина...
из всех вышеперечисленных, Любушкина и Бертуззи пошлют на ветер
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Ответ Дмитрий Кутузов
Пфф, кто-то удивлён вылету Торонто? Камоооон, удивительно что они дотянули до 7-го матча. Нюландер единственный кто что-то пытался: 3 гола в 4-х матчах. Остальные "лидеры" лидируют только в платёжке. Мэттьюс: 1 гол в 5 матчах Таварес: 1 гол в 7 матчах Марнер: 1 гол в 7 матчах Бертуцци: 1 гол в 7 матчах Доми: 1 гол в 7 матчах Вот и все подвиги чудного нападения Торонто. Атакующий защитник Райлли сделал 3 передачи в этой серии, столько же у не атакующего Любушкина...
Так Доми и Бертуцци не лидеры.
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