Нюландер о вылете «Торонто»: «Дерьмовое чувство. Не думаю, что есть проблема с ядром команды, мы упорно сражались»

Вильям Нюландер эмоционально высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.

Нападающий оценил игру лидеров «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4).

«Я не думаю, что есть проблема с ядром команды.

Я думаю, мы вносили гребаный вклад на протяжении всей серии. Упорно сражались и дошли до 7-й игры и овертайма.

Дерьмовое чувство», – сказал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер.

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