Мэттьюс о сезоне «Торонто»: «Самая сплоченная команда, частью которой я был. Мы держались вместе во время взлетов и падений в регулярке и плей-офф»

Остон Мэттьюс высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.

Нападающий отметил сплоченность игроков «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4).

– Это самая сплоченная команда, частью которой я был. Мне кажется, что мы говорим это каждый год, но это была действительно невероятная группа игроков, невероятно сплоченная.

Мы держались вместе во время взлетов и падений в регулярном чемпионате, в плей-офф.

– Вы хотите, чтобы это ядро получило еще один шанс? Повторить все это в девятый раз?

– Конечно. Мы через многое прошли вместе.

В конце концов, это не от нас зависит.

Но с годами вы взрослеете и становитесь чрезвычайно близки и вместе проходите через взлеты и падения, – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном». У него передача, 3 броска и 6 хитов за 17:35