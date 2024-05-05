Мэттьюс о сезоне «Торонто»: «Самая сплоченная команда, частью которой я был. Мы держались вместе во время взлетов и падений в регулярке и плей-офф»
Остон Мэттьюс высказался после вылета «Торонто» из плей-офф.
Нападающий отметил сплоченность игроков «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4).
– Это самая сплоченная команда, частью которой я был. Мне кажется, что мы говорим это каждый год, но это была действительно невероятная группа игроков, невероятно сплоченная.
Мы держались вместе во время взлетов и падений в регулярном чемпионате, в плей-офф.
– Вы хотите, чтобы это ядро получило еще один шанс? Повторить все это в девятый раз?
– Конечно. Мы через многое прошли вместе.
В конце концов, это не от нас зависит.
Но с годами вы взрослеете и становитесь чрезвычайно близки и вместе проходите через взлеты и падения, – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном». У него передача, 3 броска и 6 хитов за 17:35
Разрыв большой между атакой и обороной.
Ну и зря в своё время отказались от Бэбкока. Он как раз правильную игру начал ставить команде.
Команде нужно ориентироваться на обороне и атаки сходу. Это лучший стиль под их состав.
Не всегда можно играть первым номером.