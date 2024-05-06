Кожевников о назначении Гру: «У нас есть Назаров, Светлов. Федоров не пошел бы в «Трактор» – ему надо перезагрузиться, сходить в лес, чтобы мысли нормальные пришли»

Александр Кожевников высказался о назначении Бенуа Гру в «Трактор».

56-летний канадец стал новым главным тренером клуба из Челябинска. С Алексеем Заварухиным не продлили контракт.

– Кто из свободных российских тренеров мог бы возглавить «Трактор»?

– У нас есть Назаров, Светлов. Федоров, конечно, не пойдет в Челябинск.

– Почему?

– Думаю, Федорову нужно отдохнуть после таких тяжелых сезонов, чемпионства. Надо перезагрузиться, сходить в лес, побольше гулять, чтобы мысли нормальные пришли. Тренерская работа тяжелая, она очень выматывает.

Всем кажется, что тренер просто встал перед командой, сказал пару слов, а ему помогли нарисовать игровой план. Нет, это тяжелая ежедневная энергозатратная работа, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.