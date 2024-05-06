Кожевников о назначении Гру: «У нас есть Назаров, Светлов. Федоров не пошел бы в «Трактор» – ему надо перезагрузиться, сходить в лес, чтобы мысли нормальные пришли»

Теги Трактор Сергей Федоров Андрей Назаров КХЛ Бенуа Гру Сергей Светлов Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о назначении Бенуа Гру в «Трактор».

56-летний канадец стал новым главным тренером клуба из Челябинска. С Алексеем Заварухиным не продлили контракт.

– Кто из свободных российских тренеров мог бы возглавить «Трактор»?

– У нас есть Назаров, Светлов. Федоров, конечно, не пойдет в Челябинск.

– Почему?

– Думаю, Федорову нужно отдохнуть после таких тяжелых сезонов, чемпионства. Надо перезагрузиться, сходить в лес, побольше гулять, чтобы мысли нормальные пришли. Тренерская работа тяжелая, она очень выматывает.

Всем кажется, что тренер просто встал перед командой, сказал пару слов, а ему помогли нарисовать игровой план. Нет, это тяжелая ежедневная энергозатратная работа, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

 

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15 комментариев
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Кожевникову лучше вообще из леса не выходить тогда, ушёл и больше его никто и никогда не видел! Блеск) ✨
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Назаров? А он что, тренер что ли?))
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Интересно, а есть, вообще, клубы, которые всерьёз рассматривают назначение Светлова или Назарова?
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Назаров. Светлов. 🤦🏻‍♂️
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Про Рябыкина забыл или Димитрий перестал делиться?
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Назаров?!
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В лесу клещи
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Кожева трезвый, начало недели
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Кожевников,опять выпил мало водки!
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Ну да сходил в лес и дела поперли. В данной ситуации армейским наркоманам которые Федорова уволили лучше прокапаться....
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Кожевников ,Сергей Фёдоров уже давно не мальчик -ему будет 55 ! Он трижды ОЧ ,трижды выигрывал КС , дважды как тренер выигрывал КГ и тд , а ты его учишь ,как ему жить ! Тебе самому бы вот надо проветриться в лесу -попить берёзового сока !
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Прогулка по лесу в тихую нежаркую погоду отлично восстанавливает внутренний тонус. Всегда стараюсь использовать природное лекарство, особенно эффективна эта прогулка при сборе грибов.
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Назарову нужно к наркологу, поэтому тоже не пойдёт)))
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Ротенбергу тренером быть как раз очень легко. Точнее, играть тренера
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Ответ MACTEP
Интересно, а есть, вообще, клубы, которые всерьёз рассматривают назначение Светлова или Назарова?
Динамо-Алтай, может?
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