Кожевников о турне «России 25»: «На ЧМ политиканы из ИИХФ не пускают, значит, обязаны придумывать свое. Большой тур мне нравится, рейтинги окажутся выше, чем у финала Кубка Гагарина»

Александр Кожевников высказался о майском турне сборной «России 25».

На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.

– Как относитесь к идее Большого тура?

– Ребята, давайте исходить из того, что есть и что возможно. На чемпионаты мира политиканы из нас не пускают, значит, обязаны придумывать что-то свое, на нашем пространстве.

В свое время играл за « » – команду, которой симпатизировала половина огромного государства под названием СССР. Но все прекрасно понимали, что даже народная команда не может конкурировать с национальной. Как только начинались чемпионаты мира, Олимпиады или Кубки Канады, весь СССР сидел у телевизоров и болел за нашу сборную.

Поэтому Большой тур мне нравится. А 7:0 нашей молодежи по итогам двух матчей нравятся еще больше!

– Скептики говорят о полупустых трибунах в Астане...

– Да, вижу в интернете шуточки-прибауточки по этому поводу. Ребята, не шутите! У нас такой народ, что сборную всегда будет смотреть. И рейтинги окажутся выше, чем у любого финала Кубка Гагарина.

А вот то, что у Астаны в последние годы какой-то спад – это факт. « » умудряется каждый год становится последним на Востоке КХЛ. Приглашаются непонятные тренеры, вокруг клуба – возня, интерес к хоккею, мягко говоря, не растет. Вот вам и пустые трибуны, – сказал двукратный олимпийский чемпион .