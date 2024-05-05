Кожевников о турне «России 25»: «На ЧМ политиканы из ИИХФ не пускают, значит, обязаны придумывать свое. Большой тур мне нравится, рейтинги окажутся выше, чем у финала Кубка Гагарина»

Теги Спартак ИИХФ болельщики КХЛ Барыс Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о майском турне сборной «России 25».

На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.

– Как относитесь к идее Большого тура?

– Ребята, давайте исходить из того, что есть и что возможно. На чемпионаты мира политиканы из ИИХФ нас не пускают, значит, обязаны придумывать что-то свое, на нашем пространстве.

В свое время играл за «Спартак» – команду, которой симпатизировала половина огромного государства под названием СССР. Но все прекрасно понимали, что даже народная команда не может конкурировать с национальной. Как только начинались чемпионаты мира, Олимпиады или Кубки Канады, весь СССР сидел у телевизоров и болел за нашу сборную.

Поэтому Большой тур мне нравится. А 7:0 нашей молодежи по итогам двух матчей нравятся еще больше!

– Скептики говорят о полупустых трибунах в Астане...

– Да, вижу в интернете шуточки-прибауточки по этому поводу. Ребята, не шутите! У нас такой народ, что сборную всегда будет смотреть. И рейтинги окажутся выше, чем у любого финала Кубка Гагарина.

А вот то, что у Астаны в последние годы какой-то спад – это факт. «Барыс» умудряется каждый год становится последним на Востоке КХЛ. Приглашаются непонятные тренеры, вокруг клуба – возня, интерес к хоккею, мягко говоря, не растет. Вот вам и пустые трибуны, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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Ну, не наливайте ему больше!
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Боже мой , и это двукратный олимпийский чемпион...
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Выше чем у финала Кубка Гагарина, но ниже чем у первенства Норвегии по лыжным гонкам.
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Главное что бы Ромашка прочитал, для него лично всё сказано, а не для нас
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Саня тебя Ротан укусил?
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ну да рейтинг я уже писал.в Астане России и Беларусь. стадион был практически пустой.аккустика была такой как в пустой бочке.что то сильно уж мягко сказать сильно подхалимничает про значимость этого турнира. а если бы ска в финале играл. другой базар был бы.ради интереса завтра вомске мачт .посмотрим.
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Ответ Иван Петров
Боже мой , и это двукратный олимпийский чемпион...
По литрболу
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Да ты гонишь.
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Сегодня по Матч ТВ показали документальный фильм про Валерия Ивановича Васильева. Отличный фильм. Про Кожевникова ни слова. При этом оба двукратные ОЧ. Хватит лизать.
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Главное, чтобы рейтинги не обогнали инаугурацию, а то там не поймут.
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