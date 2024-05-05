Кожевников о турне «России 25»: «На ЧМ политиканы из ИИХФ не пускают, значит, обязаны придумывать свое. Большой тур мне нравится, рейтинги окажутся выше, чем у финала Кубка Гагарина»
Александр Кожевников высказался о майском турне сборной «России 25».
На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.
– Как относитесь к идее Большого тура?
– Ребята, давайте исходить из того, что есть и что возможно. На чемпионаты мира политиканы из ИИХФ нас не пускают, значит, обязаны придумывать что-то свое, на нашем пространстве.
В свое время играл за «Спартак» – команду, которой симпатизировала половина огромного государства под названием СССР. Но все прекрасно понимали, что даже народная команда не может конкурировать с национальной. Как только начинались чемпионаты мира, Олимпиады или Кубки Канады, весь СССР сидел у телевизоров и болел за нашу сборную.
Поэтому Большой тур мне нравится. А 7:0 нашей молодежи по итогам двух матчей нравятся еще больше!
– Скептики говорят о полупустых трибунах в Астане...
– Да, вижу в интернете шуточки-прибауточки по этому поводу. Ребята, не шутите! У нас такой народ, что сборную всегда будет смотреть. И рейтинги окажутся выше, чем у любого финала Кубка Гагарина.
А вот то, что у Астаны в последние годы какой-то спад – это факт. «Барыс» умудряется каждый год становится последним на Востоке КХЛ. Приглашаются непонятные тренеры, вокруг клуба – возня, интерес к хоккею, мягко говоря, не растет. Вот вам и пустые трибуны, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.