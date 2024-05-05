Кожевников о хоккейных комментаторах: «Не должно быть такого, что Россия выигрывает 6:0, а в эфире – рутина. Возьмите пример с футбольных коллег, те даже бездарным играм придают нерв»

Теги болельщики телевидение КХЛ Александр Кожевников сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о работе комментаторов во время матчей «России 25».

На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.

– Что ждете в продолжение Большого тура?

– Все того же – праздника хоккея. Слышал, что, например, в Туле унылой картинки Астаны уже не будет. В городе ажиотаж, все ждут сборную России. Как и в Омске.

Кстати, у меня просьба к телевизионщикам. Я понимаю, что после сезона КХЛ все устали, у многих комментаторов эмоции на нуле. Но возьмите пример с футбольных коллег, те даже бездарным играм придают нерв.

Не должно быть такого, что сборная России выигрывает 6:0, а в эфире – рутина. В Омске и Туле болельщики вам такого не простят, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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А что надо делать? Орать без остановки, как Чердак? Событие года же - большой ставочный тур РОССИИ 25
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Простят, Александр. Ещё одного Черданцева не простят, а это - простят
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Они не актёры чтобы эмоции выдавать.
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да кто у него вечно берет эти интервью
каждый день Кожевников, Кожевников, Кожевников...
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Не мешайте куличи с водкой
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Черданцев вот например.
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Расскажите биографию ротенберга) или перечисляйте, чем он хорош как тренер))
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Поллитролог, В Омске и Туле болельщикам будет все равно, что там по матч тв.
Может бездарные игры футбола гораздо интереснее хоккейной рутины?
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