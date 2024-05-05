Кожевников о хоккейных комментаторах: «Не должно быть такого, что Россия выигрывает 6:0, а в эфире – рутина. Возьмите пример с футбольных коллег, те даже бездарным играм придают нерв»
Александр Кожевников высказался о работе комментаторов во время матчей «России 25».
На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана.
– Что ждете в продолжение Большого тура?
– Все того же – праздника хоккея. Слышал, что, например, в Туле унылой картинки Астаны уже не будет. В городе ажиотаж, все ждут сборную России. Как и в Омске.
Кстати, у меня просьба к телевизионщикам. Я понимаю, что после сезона КХЛ все устали, у многих комментаторов эмоции на нуле. Но возьмите пример с футбольных коллег, те даже бездарным играм придают нерв.
Не должно быть такого, что сборная России выигрывает 6:0, а в эфире – рутина. В Омске и Туле болельщики вам такого не простят, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
каждый день Кожевников, Кожевников, Кожевников...
Может бездарные игры футбола гораздо интереснее хоккейной рутины?