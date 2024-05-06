Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Я против – считают, что канадцы сильнее наших. Менеджерам надо кого-то завалить – Заварухину и досталось. Но тренер не виноват, что вратаря сломали»

Александр Кожевников прокомментировал назначение Бенуа Гру в «Трактор».

Ранее появилась информация, что 56-летний канадец стал новым главным тренером клуба из Челябинска.

С Алексеем Заварухиным не продлили контракт. Под его руководством «Трактор» дошел до полуфинала завершившегося Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 0-4.

В первой игре травму получил основной вратарь челябинцев Зак Фукале.

– Не знаю, пускай попробуют канадца. Посмотрим, что будет. Считают, что канадцы сильнее наших, руководство решило так. Я против этого, у нас своих хватает.

– Удивило ли, что с Заварухиным не продлили контракт, хотя команда взяла бронзу?

– Значит, цель была – выиграть Кубок Гагарина. У них же другие цели, хотя команда была неплохая. Виноват не тренер, что вратаря сломали. Значит, менеджеры плохо поработали, надо же было искать второго голкипера, достойного.

У нас принято все сваливать на тренеров, по большому счету. Мы же не умеем терпеть, мы должны завалить. Такой принцип у нас. Надо его менять, конечно, но пока он действует.

Чтобы свои ошибки снять, надо кого-то завалить, вот Заварухину и досталось, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.