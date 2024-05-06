Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Я против – считают, что канадцы сильнее наших. Менеджерам надо кого-то завалить – Заварухину и досталось. Но тренер не виноват, что вратаря сломали»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников Зак Фукале Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал назначение Бенуа Гру в «Трактор».

Ранее появилась информация, что 56-летний канадец стал новым главным тренером клуба из Челябинска.

С Алексеем Заварухиным не продлили контракт. Под его руководством «Трактор» дошел до полуфинала завершившегося Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 0-4.

В первой игре травму получил основной вратарь челябинцев Зак Фукале.

– Не знаю, пускай попробуют канадца. Посмотрим, что будет. Считают, что канадцы сильнее наших, руководство решило так. Я против этого, у нас своих хватает.

– Удивило ли, что с Заварухиным не продлили контракт, хотя команда взяла бронзу?

– Значит, цель была – выиграть Кубок Гагарина. У них же другие цели, хотя команда была неплохая. Виноват не тренер, что вратаря сломали. Значит, менеджеры плохо поработали, надо же было искать второго голкипера, достойного.

У нас принято все сваливать на тренеров, по большому счету. Мы же не умеем терпеть, мы должны завалить. Такой принцип у нас. Надо его менять, конечно, но пока он действует.

Чтобы свои ошибки снять, надо кого-то завалить, вот Заварухину и досталось, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев
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Ларин , похоже, в одном подъезде с Кожевниковым квартерку снял, чтоб оперативнее всё было. Не всегда ведь после похода в КБ абонент трубку может поднять.
+7
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+7
Ответ DimaNN
А это точно Кожевников? Я думал, сейчас вернётся из КБ, и устроит настоящий разнос, узнав такое..
Так он и устроил )) - менеджмент некомпетентный, канадские тренера не лучшие. Всё, что от него ожидали, он и сказал ;-)
+4
0
+4
А это точно Кожевников? Я думал, сейчас вернётся из КБ, и устроит настоящий разнос, узнав такое..
+3
-1
+2
Двукратный олимпийский наметил себе новую жертву.
+1
0
+1
Гру это вам не ЦРУ.
+1
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+1
Ну теперь только кубок ,а если не возьмут , то вся вина на менеджера
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Кожевников нашёл новую цель на следующий сезон
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