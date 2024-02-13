Кожевников о решении ИИХФ: «Они негодяи. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Надо терпеть и ждать»
Александр Кожевников высказался о продлении бана России на международной арене.
Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.
Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
«Нам надо терпеть и ждать. Это решение – чистая политика, чистый заговор. Они негодяи. Они смешали все самое чистое, что было в спорте, с политикой.
То, что они закладывали в основах развития спорта, они сами уже и порушили.
Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Так что нам деваться некуда – мы победим», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
> терпеть и ждать
ахаха остановите мой ор, щас задохнусь )))
просто комбо собрал чел )))
Что то из этой оперы.
татаро монгольское иго, крепостное право, сталинизм, да и нынешние частично мобилизованные как бы намекают, что это не совсем так.
Историю то все учили, хотя бы в школе)))