Кожевников о решении ИИХФ: «Они негодяи. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Надо терпеть и ждать»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Александр Кожевников Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о продлении бана России на международной арене.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

«Нам надо терпеть и ждать. Это решение – чистая политика, чистый заговор. Они негодяи. Они смешали все самое чистое, что было в спорте, с политикой.

То, что они закладывали в основах развития спорта, они сами уже и порушили.

Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Так что нам деваться некуда – мы победим», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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27 комментариев
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> не рабы
> терпеть и ждать

ахаха остановите мой ор, щас задохнусь )))
просто комбо собрал чел )))
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Мы не рабы, но потерпим. Ахах
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"Мы вас грабить ни кому не дадим, сами будем".
Что то из этой оперы.
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Боже, что они несут
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АХАХАХААХАХАХАХАХАХ
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терпеть и ждать это рили главная скрепа, такой уж он народ-богоносец
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Надо ещё на колени встать. Так терпеть сподручнее .
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Мы рабами не будем, но надо терпеть и ждать😂😂😂
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да в твоём спирте и крови-то не обнаружишь...
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Смесь политики и спорта это спортсмены-депутаты.
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"они негодяи" - как в старом анекдоте: "Эээ брат, с таким настроением ты слона не продашь..."☝️
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Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа.
татаро монгольское иго, крепостное право, сталинизм, да и нынешние частично мобилизованные как бы намекают, что это не совсем так.
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Надо терпеть ,ждать, вкалывать, лишнего (своего тоже)не просить... и кстати ,мы рабами никогда не будем
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Сейчас рассматривается включение девиза "терпеть и ждать"- в конституцию РФ. Это одна из основ власти в России...
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Кожева освобожденный.
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"Подержи свой ярлык на княжение" (c) Татаро-монгольское иго
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Крепостное право было, но о нем никто и не вспомнит.
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Зря он про рабство и кровь русского народа.
Историю то все учили, хотя бы в школе)))
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так нам деятель с экрана почти четверть века втирает, что надо отнестись с пониманием и еще немного потерпеть. Сколько то можно!!!
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Расскажите ему про крепосное право, про монгол
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Ответ Страна рабов страна Господ
> не рабы > терпеть и ждать ахаха остановите мой ор, щас задохнусь ))) просто комбо собрал чел )))
Рабское лото
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