Кожевников о решении ИИХФ: «Они негодяи. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Надо терпеть и ждать»

Александр Кожевников высказался о продлении бана России на международной арене.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой весной 2022 года.

«Нам надо терпеть и ждать. Это решение – чистая политика, чистый заговор. Они негодяи. Они смешали все самое чистое, что было в спорте, с политикой.

То, что они закладывали в основах развития спорта, они сами уже и порушили.

Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Так что нам деваться некуда – мы победим», – заявил двукратный олимпийский чемпион .